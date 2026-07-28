Chiến sự Ukraine ngày 1.615: Ông Zelensky kết nối đồng minh, ông Putin gửi thông điệp rắn

Các quan chức khu vực cho biết lực lượng Ukraine đã phóng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Nga rạng sáng ngày 27.7. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn 276 UAV trong đêm, Reuters đưa tin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng của họ đã nhắm vào một kho cảng xuất khẩu ở tỉnh Rostov cùng các cơ sở dầu mỏ ở các tỉnh Yaroslavl và Udmurtia của Nga. Ngoài ra, giới chức Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã phá hủy hơn 80 trạm xăng ở tỉnh Kharkiv, khiến tuyến đường Kharkiv - Poltava hoàn toàn không còn trạm xăng nào hoạt động. Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ihnat ngày 27.7 cho biết các mảnh vỡ tên lửa của Nga gần đây có dấu hiệu được sản xuất chỉ cách đây vài tuần. Ông Ihnat nhận định điều này cho thấy Moscow có thể đang gặp khó khăn trong việc tích lũy và mở rộng quy mô kho dự trữ vũ khí.

Hỏa hoạn tại một khu vực tại tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine ngày 25.7 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp với các thành viên Duma Quốc gia (hạ viện Nga) ngày 27.7 đã cáo buộc đối phương "đang đặt cược vào việc sử dụng các phương pháp công khai khủng bố" nhằm vào người dân Nga vì không thể đánh bại nước này trên chiến trường. Ông Putin cũng nhấn mạnh "chưa có ai từng thành công trong việc bẻ gãy ý chí của người dân Nga", Hãng TASS đưa tin.

Về nỗ lực tìm kiếm hòa bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 27.7 khẳng định Moscow luôn sẵn sàng xem xét các ý tưởng và đề xuất mới liên quan đến tiến trình hòa bình tại Ukraine.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

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Tài khoản giả mạo tân Tổng tư lệnh Ukraine gây xôn xao

Chưa đầy một tuần sau khi Ukraine bổ nhiệm ông Mykhailo Drapaty làm Tổng tư lệnh quân đội, một tài khoản trên nền tảng mạng xã hội X mang tên @Drapatyi_M đã xuất hiện và nhanh chóng thu hút gần 7.000 người theo dõi. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 26.7 đã chính thức xác nhận đây là tài khoản giả mạo, đồng thời công bố danh sách "các trang chính thức duy nhất" của ông Drapaty, trong đó không có tên tài khoản nói trên, theo Business Insider.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Mykhailo Drapaty ẢNH: REUTERS

Sự việc chỉ thực sự gây chú ý khi tài khoản này tuyên bố đang tiến hành một "cuộc kiểm toán" đối với các lực lượng vũ trang Ukraine, khiến nhiều nhân vật có ảnh hưởng, bao gồm ông Serhii Sternenko - người điều hành nhóm gây quỹ cho UAV chiến đấu - phải lên tiếng bác bỏ.

Tài khoản @Drapatyi_M thường xuyên đăng tải các nội dung bắt chước phong cách cập nhật tình hình quân sự của giới lãnh đạo Kyiv, từ việc cảm ơn Tổng thống Volodymyr Zelensky cho đến các cuộc thảo luận về tên lửa Patriot.

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Thủ tướng Anh gửi thông điệp khi đón Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có mặt tại Vương quốc Anh vào ngày 27.7. Chuyến thăm này đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa ông Zelensky và tân Thủ tướng Anh Andy Burnham kể từ khi ông Burnham nhậm chức. Đón tiếp Tổng thống Ukraine tại sân bay có Đại sứ Ukraine tại London Valerii Zaluzhny.

Trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết lịch trình chuyến đi bao gồm các cuộc thảo luận với Thủ tướng Burnham và gặp gỡ các binh sĩ Ukraine đang tham gia huấn luyện tại Anh. Văn phòng của ông Burnham nhấn mạnh việc tiếp đón Tổng thống Zelensky như vị khách quốc tế đầu tiên là minh chứng rõ nét cho sự ủng hộ vững chắc và không lay chuyển của London đối với Kyiv.

Sau chuyến thăm Anh, Tổng thống Zelensky sẽ có lịch trình thăm Mỹ và dự kiến gặp Tổng thống Donald Trump.