Chiến sự Ukraine ngày 1.614: UAV liên tục vào không phận, NATO 'réo tên' Nga

Rạng sáng 26.7, thủ đô Kyiv của Ukraine bị lực lượng Nga tấn công khiến các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống gây cháy tại ít nhất 3 quận, theo Thị trưởng Vitali Klitschko. Không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công thủ đô.

Ông Klitschko nói rằng một vụ cháy đã xảy ra tại tầng 7 và tầng 8 của một tòa chung cư cao tầng ở khu vực trung tâm thành phố. Các kênh mạng xã hội không chính thức cũng đăng tải hình ảnh cho thấy nhiều đám cháy bùng phát ở các khu vực khác nhau của Kyiv, theo Reuters.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25.7 cảnh báo Nga có thể mở các đợt tấn công mới trong vòng 48 giờ tiếp theo. Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 7 quả tên lửa đạn đạo và 136 UAV vào rạng sáng sang lãnh thổ Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng.

Đám cháy tại một bưu điện ở tỉnh Zaporizhzhia (Ukraine) bị tấn công hôm 25.7 ẢNH: AP

Ngày 26.7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phát động một cuộc tấn công tổng lực, sử dụng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất và trên không nhằm vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine ở Kyiv và cảng Chernomorsk thuộc vùng Odessa, theo TASS.

Bộ này còn thông báo rằng các hệ thống phòng không đã ngăn chặn 133 UAV Ukraine trên lãnh thổ Nga và biển Đen trong rạng sáng. Tính tổng cộng, Nga đã bắn hạ 1.060 UAV Ukraine và 8 quả bom dẫn đường trong vòng 24 giờ.

Moscow cũng cho hay có 4 người thiệt mạng do một vụ UAV Ukraine tấn công tại thành phố Horlivka hiện do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk miền đông Ukraine. Một người nữa thiệt mạng tại khu vực do Nga kiểm soát tại tỉnh Kherson miền nam Ukraine và một nạn nhân khác tại tỉnh Belgorod (thuộc Nga).

Nga và Ukraine không bình luận về thương vong do đối phương công bố nhưng lâu nay đều tuyên bố không nhắm vào dân thường.

Romania lại bắn rơi UAV xâm phạm không phận

Tổng thống Romania Nicusor Dan ngày 26.7 cho biết quân đội nước này bắn hạ chiếc UAV thứ ba trong vòng 3 ngày, Reuters đưa tin.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta, một tiêm kích F-16 của Không quân Romania đã bắn hạ chiếc UAV trên biển Đen, khoảng 5 phút sau khi thiết bị này xâm nhập không phận.

Romania, thành viên NATO giáp Ukraine, thường xuyên ghi nhận các vụ UAV xâm phạm không phận kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra năm 2022, nhưng phải đến ngày 24.7 nước này mới lần đầu tiên bắn hạ một UAV.

Tổng thống Nicusor Dan dẫn kết quả điều tra cho biết chiếc UAV bị bắn hạ hôm 24.7 là loại Shahed, được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông nói thêm rằng các cuộc điều tra đối với 2 UAV bị bắn hạ trong các ngày 25 và 26.7 vẫn đang được tiến hành.

"Việc Liên bang Nga tiếp tục vi phạm không phận Romania - cũng là không phận của NATO và Liên minh châu Âu - là điều không thể chấp nhận và không thể dung thứ", Tổng thống Nicusor Dan viết trên mạng xã hội X.

Bộ Ngoại giao Romania cho biết đã triệu tập đại sứ Nga "sau những hành vi vi phạm lặp đi lặp lại này". Trong khi đó, Thủ tướng Ilie Bolojan gọi các vụ xâm phạm không phận là "không thể chấp nhận được".

Tháng 5 vừa qua, một UAV đã đâm vào tòa chung cư tại thành phố Galati, gần biên giới với Ukraine, khiến 2 người bị thương. Năm 2025, Quốc hội Romania thông qua luật cho phép quân đội bắn hạ các UAV xâm phạm không phận của nước này.

Máy bay tiêm kích F-16 của Romania ẢNH: KHÔNG QUÂN ROMANIA

NATO đã đưa ra tuyên bố chính thức về vụ ngăn chặn hôm 24.7. Trong một thông cáo, NATO tuyên bố vụ bắn hạ UAV bằng lực lượng phối hợp đa quốc gia (gồm tiêm kích F-16 của Romania và Eurofighter của Ý) dưới sự chỉ huy của NATO là bằng chứng cho thấy liên minh "luôn sẵn sàng và có khả năng phản ứng 24/24 giờ trước bất kỳ mối đe dọa không quân nào để bảo vệ lãnh thổ và người dân".

NATO cho biết liên minh đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Romania để điều tra làm rõ nguồn gốc cũng như chi tiết vụ việc. Đồng thời, liên minh nhấn mạnh hành động này nằm trong nỗ lực liên tục của các quốc gia thành viên nhằm đầu tư, nâng cao năng lực phòng thủ không quân và hệ thống đánh chặn UAV trên diện rộng.

Nga chưa bình luận về cáo buộc mới của Romania.

Ông Zelensky: Triều Tiên sắp chi viện lớn cho Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang tìm cách tiếp nhận thêm 30.000 binh sĩ CHDCND Triều Tiên cùng các bệ phóng tên lửa để tham chiến tại Ukraine, theo Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X tối 25.7, ông Zelensky cho biết công tác chuẩn bị để đón lực lượng này đã diễn ra tại vùng Voronezh (Nga), gần biên giới Ukraine, từ tháng 6.

Triều Tiên từng điều hàng ngàn binh sĩ sang hỗ trợ Nga đẩy lùi chiến dịch của Ukraine tại tỉnh Kursk (Nga) vào năm 2024.

Triều Tiên và Nga chưa bình luận về tuyên bố của ông Zelensky.



Năm 2024, Nga và Triều Tiên ký hiệp ước hỗ trợ quân sự. Trong chuyến thăm Moscow tuần qua, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tiếp tục tái khẳng định sự ủng hộ của Bình Nhưỡng đối với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Hãng thông tấn KCNA cho biết Triều Tiên đã "bày tỏ sự ủng hộ nhất quán đối với mọi chính sách đối nội và đối ngoại của Liên bang Nga nhằm loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và công lý quốc tế".

Trước chuyến thăm của bà Choe, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một đoạn video được công bố cũng đã bày tỏ "lòng biết ơn" đối với sự hỗ trợ của Triều Tiên.

Tổng thống Kazakhstan đề xuất "đóng băng" xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngày 25.7 cho rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể đạt được nếu 2 bên đóng băng xung đột và nối lại đàm phán, theo Reuters.

Phát biểu cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Nga - Kazakhstan ở thành phố Omsk (Nga), ông Tokayev ca ngợi "sự linh hoạt ngoại giao tối đa" của ông Putin.

"Nếu được phép nêu quan điểm cá nhân, vì tôi đã được hỏi, thì có lẽ đã đến lúc đóng băng cuộc xung đột này và quay trở lại công thức Istanbul 2.0", ông Tokayev nói.

Nga và Ukraine từng tiến hành đàm phán tại Istanbul ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2.2022 và một lần nữa vào năm 2025, nhưng các cuộc thương lượng đều không đạt được bước đột phá.

"Với những bảo đảm an ninh từ các cường quốc, trong đó có Nga, chúng ta có thể tiến tới một nền hòa bình được mong đợi từ lâu. Cuộc xung đột này cần phải chấm dứt", ông Tokayev nói.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự diễn đàn tại Omsk ngày 25.7 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhà lãnh đạo Nga đã trình bày chi tiết với ông Tokayev về tình hình chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo TASS, ông Peskov dẫn lời Tổng thống Putin khẳng định "không thể đóng băng xung đột" khi xét đến lập trường hiện nay của Kyiv, đồng thời cho rằng các hoạt động quân sự có thể chấm dứt ngay trong vài giờ nếu Ukraine đưa ra "những quyết định phù hợp".

Tháng trước, ông Putin tái khẳng định điều kiện để đạt được thỏa thuận hòa bình là Ukraine phải rút quân khỏi 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập và công khai từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

Trong một diễn biến liên quan, Reuters dẫn nguồn tin Ukraine tiết lộ Kyiv và Washington đã thảo luận về một thỏa thuận ngừng không kích nhằm tạo điều kiện cho việc đàm phán chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, ông Peskov ngày 26.7 nói rằng đó chỉ là tin tức do báo chí loan tải và cho rằng còn sớm để bình luận vào thời điểm này.