Chiến sự Ukraine ngày 1.612: Ukraine tấn công chuỗi 'Amazon Nga', ông Zelensky sắp thăm Mỹ

Khói bốc lên từ một nhà kho ở Saint Petersburg ở Nga vào ngày 24.7 ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 24.7 đưa tin gã khổng lồ thương mại điện tử Nga Wildberries, đối thủ của Amazon ở Nga, cho biết 3 kho hàng nữa của họ đã bị Ukraine tấn công trong đêm, trong chiến dịch ngày càng mở rộng của Kyiv nhằm gây thiệt hại cho nền kinh tế và chuỗi cung ứng hậu cần của Nga.

Bà Tatyana Kim, người sáng lập Wildberries và là người phụ nữ giàu nhất nước Nga, cho biết các cuộc tấn công mới nhất đã nhắm vào các kho hàng ở thành phố Saint Petersburg, vùng Leningrad lân cận và ở Simferopol, thành phố chính ở Crimea do Nga kiểm soát.

"Chúng tôi đã cứu được một số cơ sở và hàng hóa. Tôi muốn cảm ơn các nhân viên, những người hùng của chúng ta, việc sơ tán đã được tiến hành nhanh chóng tại tất cả các kho hàng", bà Kim cho biết trong một thông cáo. Theo báo cáo sơ bộ, không có thương vong nào được ghi nhận.

"Hiện tại, tất cả nỗ lực của chúng tôi đều tập trung vào việc phân phối lại hàng hóa giữa các kho để đảm bảo vòng quay hàng tồn kho hiệu quả hơn và sự ổn định kinh tế cho các đối tác của chúng tôi", bà Kim nói thêm.

Vì sao Ukraine tấn công 'Amazon' của Nga?

Wildberries có chi nhánh ngân hàng vừa bị Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt trong tuần này vì đóng góp tài chính vào ngân sách Nga. Wildberries là doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm của thị trường tiêu dùng của Nga.

Đây là lần tấn công thứ 4 nhằm vào các cơ sở của Wildberries kể từ cuối tuần trước, đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp bán hàng thông qua Wildberries và có khả năng gây gián đoạn cho khách hàng sử dụng dịch vụ này để mua quần áo, thiết bị gia dụng, thuốc men, mỹ phẩm và nhiều sản phẩm khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả các mục tiêu này là trung tâm hậu cần tham gia cung cấp linh kiện máy bay không người lái (UAV) và các thiết bị khác cho lực lượng Nga. Điện Kremlin phủ nhận việc Wildberries cung cấp vật tư quân sự.

Tổng cộng có 8 kho hàng của Wildberries, chiếm hơn 10% năng lực hậu cần của công ty, đã bị tấn công kể từ ngày 18.7.

Cùng với các đối thủ nhỏ hơn, Wildberries và đối thủ cạnh tranh hàng đầu Ozon bán các sản phẩm và dịch vụ có giá trị tương đương 8,5% tổng sản phẩm quốc nội của Nga và tuyển dụng 4 triệu người, chiếm hơn 5% lực lượng lao động của cả nước.

Nga tấn công Kyiv, tiến triển ở tiền tuyến

Trang The Kyiv Independent ngày 24.7 đưa tin Nga tiến hành một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo hiếm hoi vào ban ngày nhằm vào Kyiv, với nhiều tiếng nổ được ghi nhận ở một số khu vực trong thành phố.

Còi báo động không kích vang lên vào khoảng 11 giờ 20 (giờ địa phương), khi Không quân Ukraine cảnh báo các tên lửa của Nga đang hướng tới thủ đô Ukraine.

Vài phút sau, Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết có nhiều tiếng nổ trong thành phố. Chưa rõ thông tin về thiệt hại.

Trước đó hôm 19.7, tổng cộng 25 tên lửa đạn đạo được phóng vào Kyiv chỉ trong một đêm. Tổng thống Zelensky cho rằng đó là một trong những lần sử dụng vũ khí quy mô lớn nhất của Nga trong suốt cuộc chiến.

Trong một diễn biến khác, theo Reuters ngày 24.7 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này vừa giành quyền kiểm soát thêm các làng Zakharivka và Ivashchyne thuộc tỉnh Kharkiv của Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Máy bay quân sự rơi ở tỉnh Moscow, nghi là chiến đấu cơ tàng hình Su-57

Ông Zelensky sắp đến Mỹ

Tổng thống Zelensky sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào tuần tới trong chuyến thăm Mỹ để dự lễ tang của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, theo The Kyiv Independent ngày 24.7 dẫn các nguồn tin ngoại giao.

Lễ tang của ông Graham dự kiến diễn ra tại Nhà thờ Quốc gia Washington vào ngày 28.7. Ông Graham đột ngột qua đời vào ngày 11.7 sau khi trở về từ chuyến thăm Kyiv. Ông là đồng minh của Tổng thống Trump và người có chủ trương ủng hộ Ukraine.

Trước đó, trang Suspilne đưa tin Văn phòng Tổng thống Ukraine đang hoàn tất các chi tiết về chuyến thăm. Một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 28.7, theo Reuters.

Các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Kyiv dường như được đẩy mạnh vào ngày 22.7 trong bối cảnh Đặc phái viên Matt Whitaker của ông Trump tại NATO đến Kyiv để thảo luận về việc giao tên lửa Patriot và thỏa thuận UAV giữa Mỹ và Ukraine đang chờ xử lý.

Một cuộc điện đàm riêng giữa ông Zelensky với các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner của ông Trump cũng được tiến hành sau đó cùng ngày 22.7.

Liên quan nỗ lực hòa bình, Điện Kremlin ngày 24.7 tuyên bố rằng Moscow sẽ chờ đợi Mỹ đề xuất những ý tưởng mới về việc chấm dứt xung đột với Ukraine, và những đề xuất này phải được Nga chấp nhận.