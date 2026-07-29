Tàu chiến Nga - Trung tuần tra qua các eo biển chiến lược

Theo Tân Hoa xã, lực lượng này rời thành phố Thanh Đảo (miền đông Trung Quốc) ngày 13.7. Trong hành trình, các tàu đi qua nhiều tuyến hàng hải quan trọng gần Nhật Bản và vùng Viễn Đông Nga, gồm eo biển Miyako, Vries và La Perouse, trước khi tuần tra tại Tây Thái Bình Dương, biển Okhotsk và biển Nhật Bản.

Đây đều là những tuyến hàng hải có vị trí chiến lược, thường được Mỹ, Nhật Bản và các nước trong khu vực theo dõi sát sao, theo Reuters.

Một nhóm tàu hải quân của Nga và Trung Quốc tiến hành tuần tra chung ở vùng biển Thái Bình Dương hồi tháng 10.2021 ẢNH: REUTERS

Lực lượng tham gia tuần tra gồm 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường Kaifeng và Anshan của Hải quân Trung Quốc, tàu tiếp tế Kekexilihu cùng tàu hộ vệ Rezky của Hải quân Nga.

Trong hơn 2 tuần hoạt động, lực lượng 2 nước tiến hành nhiều nội dung huấn luyện, gồm trực thăng hạ cánh chéo boong, diễn tập chống khủng bố, cứu trợ nhân đạo và các hoạt động tiếp cận, kiểm tra, khám xét và khống chế tàu khả nghi.

Các tàu chiến Trung Quốc cũng tổ chức thêm những bài tập chiến đấu dựa trên điều kiện thực tế trên biển và trên không.

Theo Tân Hoa xã, cuộc tuần tra nằm trong kế hoạch hợp tác quân sự thường niên giữa Trung Quốc và Nga, đồng thời khẳng định hoạt động này "không nhằm vào tình hình quốc tế và khu vực hiện tại".

Trung Quốc và Nga những năm gần đây mở rộng hợp tác quốc phòng thông qua các cuộc tập trận và tuần tra chung trên biển và trên không. Hai bên coi đây là một phần trong nỗ lực tăng cường phối hợp chiến lược và củng cố quan hệ song phương.

Tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng 2 nước cần tăng cường phối hợp chiến lược.