Vật thể bay nổ trên đất Ba Lan, Ukraine tố tên lửa Nga

Đài TVP World của Ba Lan ngày 30.7 cho hay giới chức Ba Lan đang điều tra về việc một vật thể bay không xác định rơi xuống lãnh thổ nước này và tạo một hố sâu lớn. Cảnh sát cho biết đã nhận tin báo về một vụ nổ lớn vào rạng sáng 30.7 theo giờ địa phương gần thị trấn Tarnawa-Kolonia, cách biên giới Ukraine 75 km.

Nguyên nhân vụ nổ gây hố sâu rộng 10 m vẫn chưa được xác định. Cảnh sát cho biết xung quanh hiện trường còn những mảnh vỡ rải rác của một vật thể không xác định.

Cảnh sát Ba Lan đứng gác gần mảnh vỡ của một UAV bị cho là đã xâm nhập không phận nước này hồi tháng 9.2025 ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết hệ thống phòng không của đất nước “đã có một đêm rất khó khăn”. Ông nêu thêm giới chức đang khẩn trương xác minh vật thể rơi gần thị trấn Tarnawa-Kolonia.

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Andrii Sybiha cáo buộc tên lửa hành trình Kh-101 rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, vi phạm không phận của thành viên NATO. Đại sứ quán Nga tại Ba Lan chưa bình luận về thông tin trên.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sau đó phát biểu trong một cuộc họp khẩn cấp rằng "tất cả các dấu hiệu đều cho thấy đó là một tên lửa đạn đạo Kh-101 của Nga", nhưng Ba Lan sẽ điều tra để "chắc chắn 100% về loại tên lửa và ai đã phóng".

Quân đội Ba Lan thông tin một vật thể không xác định đã được phát hiện ở không phận Ba Lan và mất dấu tên radar vào khoảng 3 giờ 40 sáng. Trực thăng Mi-24 đã được điều động đến điểm nghi vấn để khoanh vùng vị trí rơi.

Thủ tướng Tusk nói Ba Lan đã lập nhóm chuyên trách đến hiện trường vụ việc. Một công tố viên của nước này cho biết Ukraine đã yêu cầu cho phép các chuyên gia của mình hỗ trợ Ba Lan trong cuộc điều tra.

Trong thời gian xung đột giữa Nga - Ukraine leo thang, quân đội Ba Lan thường điều động tiêm kích sẵn sàng chiến đấu sau khi có những thông tin về trường hợp xâm nhập không phận. Phần lớn trong số đó là mảnh vỡ của máy bay không người lái (UAV) hoặc tên lửa bị đánh chặn và rơi vào không phận Ba Lan.