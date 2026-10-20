Ông Trump đả kích ông Zelensky, nói Ukraine cần người đàm phán mới

Phát biểu trước các phóng viên ngày 19.10, Tổng thống Donald Trump một lần nữa bác bỏ quan điểm cho rằng động thái dỡ bỏ các lệnh cấm vận Nga vào tuần trước của ông thực chất là nhằm mang lại lợi thế cho Moscow, theo tờ The Guardian.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 2.2025 ẢNH: REUTERS

"Tôi ủng hộ việc chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thành thật mà nói, ông Zelensky không giúp ích gì nhiều cho tình hình hiện tại. Tôi nghĩ ông ấy không muốn chấm dứt cuộc chiến, trong khi tôi thì muốn ngăn chặn việc người ta mất mạng", ông Trump nói.

Trước phát biểu của ông Zelensky cho rằng vị Tổng thống Mỹ đang đứng sai phía, ông Trump đã đáp trả gay gắt.

"Nếu ông ấy chịu lắng nghe tôi, thì từ lâu ông ấy đã có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn nhiều, và đã có thể cứu sống được một triệu người. Tôi nghĩ đã đến lúc để một người khác đứng ra đàm phán thay cho Ukraine. Dù lãnh thổ thay đổi chẳng đáng là bao, nhưng đã có tới một triệu người - một con số khổng lồ - phải thiệt mạng", ông Trump tuyên bố.

Theo The Guardian, chủ nhân Nhà Trắng đã lặp lại con số này trong suốt 2 năm qua. Nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) công bố hồi tháng 7 ước tính lực lượng Ukraine tổn thất khoảng 525.000 - 625.000 người (gồm người thiệt mạng, bị thương và mất tích). Số người thiệt mạng được ước tính là 125.000 - 150.000 người, tính đến tháng 6.2026. Nghiên cứu ước tính thương vong của quân đội Nga là 1,4 triệu người, trong đó số người thiệt mạng là 450.000 người.

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Trong một diễn biến liên quan, tờ The Washington Post ngày 19.10 loan tin rằng chính quyền ông Trump đã không thông qua việc chuyển tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine. Theo đó, một số tên lửa được chuyển từ các nước đối tác cho Ukraine nhưng cần Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth "bật đèn xanh".

Mỹ có quyền phê duyệt vì là nước sản xuất tên lửa này. Một quan chức Ukraine gần đây tiết lộ rằng nước này chỉ còn vài tên lửa đánh chặn để đối phó các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Nga.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin mới nhất.



