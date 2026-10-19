Tổng thống Trump ủng hộ Thủ tướng Netanyahu "hoàn toàn và tuyệt đối"

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18.10 ủng hộ "hoàn toàn và tuyệt đối" dành cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử vào ngày 27.10.

"Hãy để lá thư này thay cho sự ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối của tôi dành cho Bibi Netanyahu trong cuộc đua tái tranh cử chức Thủ tướng Israel sắp tới. Bibi Netanyahu sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng", ông chủ Nhà Trắng viết trên Truth Social.

Ông Trump mô tả ông Netanyahu là "một vị thủ tướng chiến binh vĩ đại" và là một đồng minh trong cuộc chiến chống lại Iran. Ông Trump khẳng định nếu không có ông Netanyahu lãnh đạo Israel, Mỹ sẽ phải đơn độc đối mặt với mối đe dọa từ Iran.

Ông Netanyahu đã nhanh chóng đáp lời trên X: "Cảm ơn Tổng thống Trump vì sự ủng hộ to lớn của ông và vì những nỗ lực chúng ta đã cùng thực hiện. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành sứ mệnh".

Tổng thống Trump gặp Thủ tướng Netanyahu hồi cuối năm 2025 Ảnh: Reuters

Cuộc bầu cử sắp tới có thể quyết định liệu ông Netanyahu có tiếp tục nắm quyền hay sẽ bị đánh bại bởi các đối thủ cam kết mở ra một kỷ nguyên mới.

Tổng thống Ukraine nói về các quyết định của Mỹ và Tổng thống Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông biết ơn vì Mỹ đã nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo, sau một khoảng thời gian gián đoạn khiến Ukraine trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

"Việc này đã bị chặn trong một khoảng thời gian. Sau đó, phía Mỹ đã dỡ bỏ lệnh chặn đó. Chúng tôi rất biết ơn vì điều này. Hiện tại, mọi thứ đã hoạt động trở lại", ông Zelensky chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn của Đài NBC phát sóng ngày 18.10.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: "Chỉ có Mỹ mới sở hữu nguồn thông tin tình báo độc nhất vô nhị này để thông báo cho phía chúng tôi mỗi khi Nga sử dụng tên lửa đạn đạo. Thế nhưng, chúng tôi đã không nhận được thông tin đó trong suốt 3 ngày diễn ra các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo".

Cũng trong cuộc phỏng vấn với NBC, ông Zelensky nhận định rằng nếu Mỹ chính thức ủng hộ Nga thì đó sẽ là một sai lầm mang tính lịch sử. Tuy nhiên, ông tin rằng Ukraine vẫn nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng tại Mỹ và ông vẫn coi Tổng thống Mỹ Donald Trump là một đồng minh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Ảnh: Reuters

"Chúng tôi muốn tin tưởng ông ấy, và tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ thay đổi các quyết định của mình. Bởi vì tôi cho rằng tất cả những điều đó đều là sai lầm và sẽ không giúp ích gì cho chúng tôi. Đồng thời, nó cũng chẳng giúp ích gì cho chính nước Mỹ", ông Zelensky nói, theo AFP.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã trao đổi với các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner. Ông Zelensky khẳng định rất nhiều điều phụ thuộc vào nước Mỹ.

Biểu tình tại Pháp vẫn căng thẳng

Tình hình biểu tình ở Pháp tiếp tục căng thẳng. Ngày 18.10, cảnh sát đã đụng độ với người biểu tình tại một quảng trường ở Paris, đồng thời ghi nhận các vụ hôi của mới tại Paris lẫn Lyon.

Theo AFP, Sở Cảnh sát Paris cho biết cuộc biểu tình mới nhất này chưa được cấp phép. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành kiểm tra và thiết lập các biện pháp an ninh để sẵn sàng can thiệp nhanh chóng nếu cần thiết.

Hình ảnh ở một khu vực tại Paris ngày 18.10 Ảnh: Reuters

Hình ảnh trên truyền hình ghi lại cảnh sát đã sử dụng hơi cay tại quảng trường Cộng hòa để giải tán đám đông. Tuy nhiên, những người biểu tình đã quay trở lại, ném chai lọ và đá vào lực lượng an ninh, trong khi cảnh sát đáp trả bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng.