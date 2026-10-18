Cao ốc Ả Rập Xê Út đóng cửa, trực thăng quân sự rơi gần Yemen

Theo AFP, ban quản lý Kingdom Centre, tòa nhà chọc trời cao 99 tầng tại Riyadh (Ả Rập Xê Út), ngày 18.10 yêu cầu toàn bộ nhân viên văn phòng làm việc từ xa cho đến khi có thông báo mới.

"Hình thức làm việc từ xa là bắt buộc đối với tất cả nhân viên văn phòng tại Kingdom Centre, có hiệu lực ngay lập tức", ban quản lý thông báo, đồng thời yêu cầu nhân viên không đến văn phòng trong thời gian này. Tuy nhiên, trung tâm thương mại bên dưới tòa nhà vẫn mở cửa.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ một phương tiện gần Dhubab, Yemen ngày 14.10.2026 ẢNH: REUTERS

Ban quản lý không nêu lý do cụ thể, song quyết định được đưa ra khoảng một tuần sau vụ tấn công của Houthi nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, khiến 13 người thiệt mạng. Sân bay này vẫn đóng cửa, trong khi nhiều trường học tiếp tục duy trì hình thức học trực tuyến.

Kingdom Centre là nơi đặt văn phòng của nhiều tổ chức và tập đoàn quốc tế, trong đó có Công ty tư vấn McKinsey, Tập đoàn tài chính Merrill Lynch và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Diễn biến trên xảy ra khi giao tranh giữa liên quân quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu và lực lượng Houthi tại Yemen leo thang trở lại, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran làm gia tăng bất ổn khu vực.

Ngày 18.10, thiếu tướng Turki al-Maliki, phát ngôn viên liên quân, xác nhận một trực thăng trinh sát AH-6i bị rơi tại vùng Najran, gần biên giới Yemen, khiến 2 sĩ quan thiệt mạng. Theo ông Maliki, nguyên nhân vụ tai nạn là do trục trặc kỹ thuật.

Houthi sau đó công bố một video và cho là ghi lại cảnh trực thăng AH-6i bị tên lửa bắn hạ gần Najran.

Trước đó, vào cuối ngày 17.10, phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã bắn hạ một trực thăng Apache của Ả Rập Xê Út gần Najran. Chưa rõ có phải ông Saree nói đến cùng vụ rơi trực thăng AH-6i hay không.

Lực lượng Houthi đã mở rộng kiểm soát các khu vực chiến lược dọc biển Đỏ vào tháng 9. Nhóm này liên tiếp tấn công các mục tiêu của Ả Rập Xê Út, gồm cơ sở dầu mỏ, sân bay và tàu chở dầu, trong khi liên quân đáp trả bằng các cuộc không kích.

Houthi còn tuyên bố phong tỏa đường biển đối với Ả Rập Xê Út và kiểm soát các khu vực quanh eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược nối biển Đỏ với vịnh Aden. Động thái này làm gia tăng sức ép đối với hoạt động vận tải dầu mỏ, đặc biệt khi Iran vẫn phong tỏa eo biển Hormuz.

Trước tình hình trên, Quốc hội Ai Cập dự kiến họp khẩn ngày 18.10 nhằm xem xét các biện pháp hỗ trợ bảo vệ Ả Rập Xê Út trước những cuộc tấn công của Houthi. Trước đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi tuyên bố nước này sẵn sàng thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết nếu Ả Rập Xê Út đề nghị, song nhấn mạnh chỉ nhằm mục đích phòng thủ. "Tôi không nói về giao tranh hay tấn công bất kỳ ai. Chúng tôi chỉ đang nói về phòng thủ", nhà lãnh đạo Ai Cập khẳng định.