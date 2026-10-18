Lo ngại Houthi, UAE tái tham gia xung đột Yemen?

Tờ The Guardian ngày 17.10 dẫn nguồn tin Yemen cho biết UAE đã đồng ý tái tham gia xung đột bằng cách khôi phục chuyển tiền cho một số lực lượng chính phủ đang chiến đấu chống quân Houthi tại miền nam. Đổi lại, Ả Rập Xê Út đồng ý mở rộng lá chắn phòng không cho lực lượng chống Houthi.

Quân miền nam Yemen ăn mừng và giơ vũ khí ẢNH: AFP

Sự hợp tác này được xem là dấu hiệu của việc hàn gắn rạn nứt sâu sắc giữa Ả Rập Xê Út và UAE liên quan tương lai Yemen. Ả Rập Xê Út hậu thuẫn chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen trong khi UAE từng đào tạo và tài trợ cho quân ly khai ở miền nam, một trong những lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất trong một liên quân rời rạc chống Houthi.

Tuy nhiên, UAE đã rút toàn bộ lực lượng và chấm dứt mọi can thiệp quân sự tại Yemen vào tháng 1 năm nay, sau một nỗ lực bất thành của Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) nhằm nắm quyền kiểm soát khu vực và tuyên bố trưng cầu dân ý về việc ly khai.

Trong tuần này, lực lượng ly khai đã đưa ra yêu cầu trưng cầu dân ý nhưng Riyadh và Abu Dhabi chưa phản hồi. Nếu thành công, biên giới giai đoạn 1967-1990 - khi Yemen còn là 2 nhà nước riêng rẽ ở miền bắc và miền nam - sẽ được khôi phục.

Theo The Guardian, STC chưa đồng ý để lực lượng của họ chiến đấu ngoài đường biên giới của Nam Yemen cũ nhưng một thỏa thuận rõ ràng từ phía Ả Rập Xê Út về việc cho phép trưng cầu dân ý nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc dỡ bỏ giới hạn đó.

Tuần trước, quân chính phủ được Liên Hiệp Quốc công nhận (đóng quân tại thành phố Aden) tuyên bố mở chiến dịch phản công nhằm giành lại thủ đô Sanaa từ Houthi nhưng đến nay chỉ giành được bước tiến hạn chế gần Marib và eo biển Bab el-Mandeb.

Các quan chức UAE được cho là cực kỳ lo ngại về tình trạng xung đột. Dù chịu thiệt hại lớn nhưng Houthi đang quyết tâm giành Taiz và Marib, hai thành phố còn lại nằm ngoài ranh giới của Nam Yemen cũ. Các bên chưa bình luận về thông tin của The Guardian.