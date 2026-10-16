Houthi tấn công dinh tổng thống ở Yemen, Hội đồng Bảo an ra tuyên bố

AFP dẫn lời một bộ trưởng Yemen, người yêu cầu giấu tên, cho hay cuộc tấn công mới của Houthi đã nhắm vào các trung tâm chỉ huy nằm bên trong khuôn viên dinh tổng thống Al-Maashiq, nơi được các lực lượng chính phủ và liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu (đang hỗ trợ chính phủ Yemen) sử dụng.

Khói bốc lên từ khu phức hợp dinh tổng thống tại Aden (Yemen) sau một cuộc tấn công do lực lượng Houthi thực hiện ngày 15.10

Ảnh: Reuters

Vị bộ trưởng này cho biết thêm Houthi đã phóng 3 tên lửa vào một trung tâm chỉ huy của quân chính phủ Yemen, và 2 tên lửa khác nhắm vào một trung tâm chỉ huy của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu bên trong khuôn viên này. Ông xác nhận có thương vong từ cả phía Yemen lẫn Ả Rập Xê Út, nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Các phương tiện truyền thông liên kết với Houthi tuyên bố lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào "trụ sở các chiến dịch quân sự do các sĩ quan Ả Rập Xê Út chỉ huy tại Dinh Al-Maashiq ở Aden, cũng như các kho vũ khí của họ".

Bộ trưởng Y tế Yemen Qasim Buhaibeh thông báo vụ tấn công nói trên đã khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

Cuộc nội chiến tại Yemen, nơi Ả Rập Xê Út dẫn đầu một liên minh quân sự hỗ trợ chính phủ từ năm 2015, đã bùng phát trở lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều năm sụp đổ.

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Trong tháng trước, Houthi đã phát động một chiến dịch tấn công chớp nhoáng, chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ dọc theo bờ biển Đỏ của Yemen. Chiến dịch phản công của chính phủ, với sự hỗ trợ từ không quân Ả Rập Xê Út, cho đến nay vẫn chưa thể đảo ngược được những bước tiến này của Houthi.

Thời gian gần đây, Ả Rập Xê Út cũng đã liên tục hứng chịu các cuộc tấn công từ Houthi. Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út đã bị Houthi tấn công 20 lần kể từ đầu tháng này, trong đó có một vụ tấn công ngày 11.10 đã khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Sau vụ tấn công sân bay, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngày 15.10 tuyên bố đã đánh chặn một tên lửa tại Medina, một trong những thành phố linh thiêng nhất của Hồi giáo. Houthi từng nhiều lần tuyên bố sẽ không nhắm vào các địa điểm linh thiêng của Hồi giáo, và cũng đã phủ nhận việc tiến hành vụ tấn công này.

Liên quân còn tuyên bố các máy bay không người lái do Houthi phóng về phía khu vực miền nam vương quốc này và thành phố Khamis Mushait đã bị đánh chặn.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 15.10 đã đưa ra một tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công "leo thang" của Houthi nhắm vào Ả Rập Xê Út, cũng như "các hành động tấn công và đe dọa liên tục của Houthi đối với hoạt động vận tải thương mại trên biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab".

Tuyên bố cũng "khẳng định quyền tự vệ chính đáng của vương quốc Ả Rập Xê Út theo luật pháp quốc tế".

Hiện chưa có thông tin phản ứng của Houthi đối với tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.