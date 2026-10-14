Ông Trump cảnh báo Houthi, Ả Rập Xê Út tuyên bố cứng rắn

"Houthi đang hành xử rất tệ", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc Houthi khôi phục các cuộc tấn công theo chỉ đạo của Iran sau một thời gian tương đối yên ắng kể từ khi Mỹ thực hiện các cuộc không kích tại Yemen vào năm ngoái, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Wasilla thuộc bang Alaska (Mỹ) ngày 13.10 Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố: "Tôi vẫn sẽ ở đây sau cuộc bầu cử, và tôi sẽ không bao giờ quên!", cho thấy cảnh báo của ông không chỉ giới hạn trong thời gian trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11 mà còn kéo dài về sau.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông có thể sẽ đề nghị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan can thiệp để bảo vệ lợi ích của Ả Rập Xê Út. "Tôi nghĩ Tổng thống Erdogan sẽ làm theo những gì tôi yêu cầu", ông Trump nói.

Houthi, hiện kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen, đã tham gia cuộc nội chiến chống lại chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn kể từ năm 2014.

Xung đột càng trở nên gay gắt trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran kéo dài suốt 8 tháng qua, khi Houthi gia tăng các cuộc tấn công vào tàu thương mại trên biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab có vị trí chiến lược quan trọng, theo Reuters.

Houthi cảnh báo Mỹ không hỗ trợ liên quân Ả Rập Xê Út

Tình trạng các cuộc tấn công tái diễn đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu và các tuyến đường vận tải biển, có thể khiến giá năng lượng tăng thêm.

Giao tranh leo thang

Sáng nay 14.10, Ả Rập Xê Út thông báo một vụ tấn công vào một tòa nhà của tập đoàn dầu khí Aramco ở miền đông nước này vào tối 13.10 đã gây ra một "đám cháy nhỏ", và những mảnh vỡ từ tên lửa của Houthi bị đánh chặn đã làm 4 người bị thương tại thủ đô Riyadh, theo AFP.

Cuộc tấn công mới diễn ra vài giờ sau khi liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu thông báo đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa vào tối 13.10, trong đó có các tên lửa nhắm vào Riyadh.

Trước đó vào ngày 13.10, liên quân đã tấn công các cơ sở dầu khí trên khắp miền tây Yemen nhằm đáp trả vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào lãnh thổ vương quốc này sau nhiều năm qua. Đó là vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 10.10, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Khói bốc lên trong vụ không kích được cho là do liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu thực hiện nhắm vào thủ đô Sanaa của Yemen (hiện do Houthi kiểm soát) vào ngày 9.10 Ảnh: AFP

Sau các vụ tấn công của Houthi nhắm vào sân bay và cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út trong những ngày gần đây, liên quân đã ban hành lệnh sơ tán đầu tiên tại thủ đô Sanaa của Yemen kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 7.

Hôm 13.10, Nội các Ả Rập Xê Út đã cảnh báo Houthi rằng họ sẽ phải "gánh chịu hậu quả" vì các cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào vương quốc này, theo AP.

"Vương quốc sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia hay quyền tự do hàng hải tại biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab", Nội các Ả Rập Xê Út tuyên bố trên đài truyền hình Al-Ekhbariya.

Ả Rập Xê Út đang thúc giục quân đội Mỹ cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp hơn trong cuộc chiến chống lại Houthi.

Mỹ vẫn hỗ trợ chia sẻ thông tin tình báo, xác định mục tiêu và lập kế hoạch cho chiến dịch tấn công do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, nhưng chưa thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào Houthi.

Một sự can thiệp từ phía Mỹ có thể khiến Houthi tìm cách ngăn chặn hoạt động vận tải biển qua eo biển Bab al-Mandab.

Cuộc chiến giành thành phố lớn tại Yemen

Cũng trong ngày 13.10, Bộ Nội vụ Yemen thông báo trên mạng xã hội X rằng các cuộc tấn công của Houthi trong 24 giờ trước đó nhắm vào Taiz, một thành phố lớn ở phía tây nam nước này, đã khiến 6 người chết và 18 người bị thương, trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn trong khu vực.

Một chỉ huy thuộc lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn cho hay các thành viên Houthi đã vượt qua sự kháng cự quyết liệt để tiếp cận vùng ngoại vi Taiz, và một số đã tiến vào bên trong thành phố. Vị chỉ huy nhận định tình hình giao tranh tại Taiz đang ở giai đoạn cực kỳ quan trọng, theo AP.

Vị chỉ huy, yêu cầu giấu tên khi chia sẻ chi tiết về chiến trường, khẳng định lực lượng của Houthi có quy mô lớn bất ngờ và được trang bị thêm các loại tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn.

Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric hôm 13.10 cho hay giao tranh ở Yemen đang dẫn đến tình trạng di tản dân cư quy mô lớn cùng sự thiếu hụt ngày càng trầm trọng về lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Cụ thể là khí đốt đun nấu gần như không còn và giá thực phẩm được cho là đã tăng khoảng 50%.