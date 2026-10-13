Tỉ phú Musk góp gần 280 triệu trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Theo AFP dẫn lại thông tin từ tờ The New York Times cho hay toàn bộ số tiền này được đóng góp từ tháng 7, đưa tỉ phú Musk trở thành nhà tài trợ cá nhân lớn nhất cho cuộc bầu cử ngày 3.11 tới. Tổng cộng, ông đã chi 366 triệu USD trong chu kỳ bầu cử này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao tặng Huân chương Khoa học quốc gia cho tỉ phú Elon Musk tại Washington D.C. vào ngày 8.10 Ảnh: AFP

Tổ chức nhận khoản tài trợ lớn nhất là Quỹ Lãnh đạo thượng viện (Senate Leadership Fund) của đảng Cộng hòa, được trao 158 triệu USD, nhằm duy trì quyền kiểm soát của đảng này tại thượng viện dù với tỷ lệ chênh lệch sít sao.

Tỉ phú Musk, hiện là người giàu nhất thế giới, không còn xa lạ với việc chi những khoản tiền khổng lồ cho bầu cử Mỹ. Trước đó, ông từng đóng góp 290 triệu USD vào năm 2024 để hỗ trợ Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử.

Tổng thống Trump từng để ông Musk làm việc tại Nhà Trắng trong vài tháng để giám sát sáng kiến cắt giảm chi phí thông qua Ban Hiệu quả chính phủ (DOGE), nhưng ông Musk đã rời bỏ vai trò này sau khi xảy ra bất đồng công khai với chủ nhân Nhà Trắng.

Tuy nhiên, sau đó họ đã hòa giải, và Tổng thống Trump đã trao tặng tỉ phú Musk Huân chương Khoa học quốc gia tại một sự kiện ở Washington D.C. trong tuần trước.

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Tuy các khoản quyên góp cá nhân cho chiến dịch tranh cử tại Mỹ bị giới hạn ở mức 3.300 USD/người, nhưng những kẽ hở trong hệ thống tài chính tranh cử của Mỹ cho phép các nhà tài trợ chính trị lớn đóng góp vào các quỹ được gọi là ủy ban hành động chính trị (PAC), những tổ chức chuyên hỗ trợ các ứng viên.

The New York Times đưa tin vào mùa hè này, tỉ phú Musk đã quyên góp 76 triệu USD cho tổ chức America PAC của chính ông.