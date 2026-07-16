Tỉ phú Elon Musk ủng hộ ứng viên tổng thống cực hữu Pháp

"Bà ấy là niềm hy vọng cuối cùng của Pháp", tỉ phú Musk gửi tới 240 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội X của mình, đăng lại một bức ảnh của bà Le Pen.

Tỉ phú Elon Musk ở thành phố Oakland thuộc bang California của Mỹ vào ngày 29.4 Ảnh: Reuters

Ông Musk từng thể hiện sự ủng hộ đối với bà Le Pen, nhưng đây dường như là lần đầu tiên ông làm như thế kể từ khi bà chính thức trở lại cuộc đua thay thế Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử vào năm tới.

Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) chống nhập cư của bà Le Pen đang nhắm đến điều mà họ coi là cơ hội tốt nhất của bà để giành được chức vụ cao nhất đất nước sau 10 năm dưới thời Tổng thống Macron.

Bà đã phát động chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ tư vào đầu tháng này, chỉ vài giờ sau khi tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án kết tội bà biển thủ quỹ của Nghị viện châu Âu.

Bà Marine Le Pen chào những người ủng hộ khi rời khỏi một cuộc mít tinh vận động tranh cử tại tòa thị chính La Fleche ở Pháp vào ngày 8.7 Ảnh: AFP

Bà bị kết án 15 tháng cấm giữ chức vụ và bị giám sát điện tử một năm, nhưng bà đã tìm cách câu giờ khi kháng cáo bản án lên tòa án tối cao của Pháp.

Năm ngoái, ông Musk đã đăng lại một tuyên bố trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc vụ án tham ô chống lại bà Le Pen là một "cuộc săn phù thủy". "Hãy trả tự do cho Le Pen!", ông Musk viết trên X khi đó.

Trong tháng trước, ông Musk trở thành tỉ phú ngàn tỉ USD đầu tiên trên thế giới sau khi cổ phiếu của công ty SpaceX tăng vọt trong lần giao dịch đầu tiên trên Phố Wall. Nhưng kể từ đó, tài sản của ông đã giảm xuống dưới 900 tỉ USD, theo tạp chí Forbes.