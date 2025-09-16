Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đòn bẩy cho phe cực hữu tại Pháp

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/09/2025 05:46 GMT+7

Những xáo trộn trong chính trường Pháp những ngày gần đây có thể được đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) và nhà lãnh đạo Marine Le Pen tận dụng để gia tăng ảnh hưởng, theo tờ POLITICO ngày 14.9.

Phát biểu trước đám đông ủng hộ tại TP.Bordeaux ở Pháp vào ngày 14.9, bà Le Pen, lãnh đạo đảng RN tại quốc hội Pháp, chỉ trích Tổng thống Emmanuel Macron vì đã đưa đất nước đến bờ vực hỗn loạn.

- Ảnh 1.

Bà Marine Le Pen và Chủ tịch đảng RN Jordan Bardella (giơ tay) gặp gỡ người ủng hộ ngày 14.9

Ảnh: AFP

"Nước Pháp đang bị cản trở bởi hai thế lực. Một bên là Tổng thống (Macron) đang làm tê liệt thể chế. Bên còn lại là đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (France Unbowed) đang cố đưa đất nước rơi vào tình trạng bế tắc", bà Le Pen nói, ám chỉ cuộc biểu tình toàn quốc đang diễn ra tại Pháp được các nhóm cánh tả ủng hộ.

Bà Le Pen công khai chỉ trích mạnh mẽ chủ nhân Điện Elysee trong bối cảnh tân Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu, người được ông Macron bổ nhiệm, đang khởi động các cuộc đàm phán với các đảng, nhằm thông qua dự luật ngân sách cho năm sau, trong đó trọng tâm là cắt giảm chi tiêu sâu rộng để giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách. Phe trung dung của ông Lecornu và Tổng thống Macron đang muốn tập hợp ủng hộ từ các đảng khác và loại trừ kịch bản đạt một thỏa thuận với đảng RN. Chính phủ Pháp đang tìm đến các đảng trung tả như đảng Xã hội Pháp, hay đảng Cộng hòa Pháp với lập trường trung hữu, để có thể đàm phán về thỏa thuận ngân sách.

Theo các chuyên gia, nếu phe của ông Macron đạt được thỏa thuận với đảng Xã hội hay đảng Cộng hòa, điều đó có thể được xem như lá bài chính trị cho bà Le Pen, khi bà sẽ dùng kết quả đó để củng cố quan điểm với cử tri rằng giới chính khách Pháp đang "bắt tay" để ngăn bà nắm quyền. Trường hợp thỏa thuận bất thành, ông Lecornu có nguy cơ bị phế truất nếu đảng RN gây sức ép để yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm. Khi đó, hình ảnh nước Pháp sẽ bị tổn hại nghiêm trọng khi chính phủ liên tục sụp đổ, và đảng RN có thể lặp lại kêu gọi giải tán quốc hội để tổ chức bầu cử sớm nhằm giải quyết bế tắc.

Reuters hôm qua (15.9) đưa tin tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch (trụ sở tại Mỹ) đã hạ bậc tín nhiệm của Pháp từ AA- xuống A+, mức thấp nhất trong lịch sử nước này, do những bất ổn chính trị và nợ tăng. Điều này được xem như phát súng bắt đầu cuộc chạy nước rút của ông Lecornu, nhằm trình dự thảo ngân sách đầu tiên cho năm 2026 lên quốc hội trước ngày 7.10.

Thủ tướng Sebastien Lecornu đang có động thái "chìa cành ô liu" đến phe cánh tả. Trong ngày 13.9, ông nói rằng sẽ loại bỏ đề xuất cắt giảm các ngày lễ công cộng ra khỏi dự thảo ngân sách năm tới - chính sách của cựu Thủ tướng Francois Bayrou vốn bị các phe đối lập chỉ trích dữ dội. Dù vậy, cách để ông Lecornu làm hài lòng phe cánh tả cũng không dễ. Lãnh đạo đảng Xã hội Pháp Olivier Faure cho biết vẫn sẽ thảo luận dự thảo ngân sách, nhưng sẽ không tham gia chính phủ của ông Lecornu và khẳng định không ngần ngại lật đổ chính phủ nếu không hài lòng với chính sách.

Tân Thủ tướng Pháp đối mặt thử thách lớn

Tân Thủ tướng Pháp đối mặt thử thách lớn

Hôm 10.9, ông Sébastien Lecornu (39 tuổi) đã nhậm chức tân Thủ tướng Pháp, và lập tức đối mặt ngày làm việc đầu tiên trong sự phản đối và hỗn loạn, AFP đưa tin.

