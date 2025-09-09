Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nước Pháp trên bờ vực khủng hoảng sâu sắc

Trí Đỗ
Trí Đỗ
09/09/2025 05:02 GMT+7

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou đang đứng trước nguy cơ thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội vào chiều 8.9 (giờ địa phương), theo Reuters.

Nếu Thủ tướng Pháp Francois Bayrou thất bại, Pháp không chỉ phải chứng kiến vị thủ tướng thứ 5 trong vòng 3 năm, mà còn đối diện nguy cơ khủng hoảng kinh tế, và thậm chí cả những hệ lụy khó lường đối với tương lai chính trị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hãng tin AFP dẫn lời các nhà phân tích nhận định ông Bayrou khó có khả năng giành được phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Pháp. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo phe đối lập tại Pháp đã tuyên bố họ sẽ bỏ phiếu để lật đổ ông Bayrou.

Nước Pháp trên bờ vực khủng hoảng sâu sắc và những hệ lụy khó lường - Ảnh 1.

Thủ tướng Bayrou và Tổng thống Macron (phải) trong một lần trò chuyện gần đây

Ảnh: AP

Trong trường hợp xấu nhất, Tổng thống Macron sẽ phải tìm một người thay thế ông Bayrou. Cho đến nay, nhà lãnh đạo Pháp vẫn loại trừ khả năng giải tán Quốc hội như ông đã làm vào năm 2024. Nền kinh tế lớn thứ 2 của khu vực euro hiện đối mặt tình trạng bất ổn chính trị hơn do xung đột Ukraine, cạnh tranh với Trung Quốc và căng thẳng thuế quan Mỹ.

Tình trạng trên sẽ đe dọa đến khả năng kiểm soát nợ của Pháp với nguy cơ tiếp tục bị hạ xếp hạng tín dụng. Pháp đang phải đối mặt với áp lực lớn trong việc cải thiện tình hình tài chính khi thâm hụt năm 2024 gần gấp đôi mức giới hạn 3% sản lượng kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) và nợ công ở mức 113,9% GDP. Đáng chú ý, chi phí trả lãi nợ hằng năm của Pháp hiện còn lớn hơn cả ngân sách dành cho quốc phòng hay giáo dục.

Tin liên quan

Nước Pháp trải qua ngày bạo lực

Nước Pháp trải qua ngày bạo lực

Phát biểu trên kênh truyền hình CNews hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết 457 người bị bắt và 441 cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh trên toàn quốc ngày 23.3.

Sập nhà tại trung tâm thành phố lớn thứ hai nước Pháp

Phiên tòa chấn động nước Pháp

Khám phá thêm chủ đề

Francois Bayrou Liên minh châu âu Quốc hội Pháp Kinh tế Cải thiện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận