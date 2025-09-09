Nước Pháp trên bờ vực khủng hoảng sâu sắc

Nếu Thủ tướng Pháp Francois Bayrou thất bại, Pháp không chỉ phải chứng kiến vị thủ tướng thứ 5 trong vòng 3 năm, mà còn đối diện nguy cơ khủng hoảng kinh tế, và thậm chí cả những hệ lụy khó lường đối với tương lai chính trị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hãng tin AFP dẫn lời các nhà phân tích nhận định ông Bayrou khó có khả năng giành được phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Pháp. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo phe đối lập tại Pháp đã tuyên bố họ sẽ bỏ phiếu để lật đổ ông Bayrou.

Thủ tướng Bayrou và Tổng thống Macron (phải) trong một lần trò chuyện gần đây Ảnh: AP

Trong trường hợp xấu nhất, Tổng thống Macron sẽ phải tìm một người thay thế ông Bayrou. Cho đến nay, nhà lãnh đạo Pháp vẫn loại trừ khả năng giải tán Quốc hội như ông đã làm vào năm 2024. Nền kinh tế lớn thứ 2 của khu vực euro hiện đối mặt tình trạng bất ổn chính trị hơn do xung đột Ukraine, cạnh tranh với Trung Quốc và căng thẳng thuế quan Mỹ.

Tình trạng trên sẽ đe dọa đến khả năng kiểm soát nợ của Pháp với nguy cơ tiếp tục bị hạ xếp hạng tín dụng. Pháp đang phải đối mặt với áp lực lớn trong việc cải thiện tình hình tài chính khi thâm hụt năm 2024 gần gấp đôi mức giới hạn 3% sản lượng kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) và nợ công ở mức 113,9% GDP. Đáng chú ý, chi phí trả lãi nợ hằng năm của Pháp hiện còn lớn hơn cả ngân sách dành cho quốc phòng hay giáo dục.