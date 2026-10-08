Tổng thống Trump trao huân chương khoa học cao quý nhất cho tỉ phú Elon Musk

AFP dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Liz Huston cho biết buổi lễ trao giải mang tên "Khoa học: Kỷ nguyên Vàng mới" sẽ diễn ra trong ngày 8.10. Sự kiện này được chuẩn bị nhằm nêu bật kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump nhằm cải tổ cách thức quản lý và phân bổ kinh phí nghiên cứu khoa học liên bang.

Tổng thống Donald Trump và tỉ phú Elon Musk tại Nhà Trắng hôm 29.9 ẢNH: REUTERS

Tại sự kiện, Tổng thống Trump sẽ trao tặng Huân chương Khoa học quốc gia cho Tổng giám đốc điều hành (CEO) SpaceX Elon Musk, đồng sáng lập Google Sergey Brin, CEO Nvidia Jensen Huang và CEO AMD Lisa Su. Theo trang web của Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ, Huân chương Khoa học quốc gia là vinh dự cao nhất của quốc gia dành cho các nhà khoa học và kỹ sư.

Tỉ phú Michael Dell của Hãng máy tính Dell và CEO Microsoft Satya Nadella sẽ nhận Huân chương quốc gia về Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực này.

"Chính quyền Tổng thống Trump trân trọng những đóng góp của các nhà lãnh đạo xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ này. Những cá nhân được vinh danh đang góp phần đảm bảo rằng nước Mỹ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo", người phát ngôn Nhà Trắng Liz Huston cho biết.

Tổng thống Donald Trump và giới lãnh đạo ngành công nghệ Mỹ tại sự kiện ở Nhà Trắng hôm 29.9 ẢNH: REUTERS

Ông Elon Musk và ông Trump từng bất hòa vào năm ngoái liên quan đến vai trò của vị tỉ phú trong việc lãnh đạo Ban Hiệu quả Chính phủ (một cơ quan chuyên trách cắt giảm chi tiêu công) nhưng ông chủ Tesla sau đó lấy lại được sự tín nhiệm của chủ nhân Nhà Trắng. Ông Musk cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump.

Tuần trước, các lãnh đạo công nghệ đã đến Nhà Trắng để tham gia các cuộc thảo luận, trong đó những người đứng đầu ngành công nghệ cam kết sẽ tự quản lý và kiểm soát các mối đe dọa tiềm tàng từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Trump đã bác bỏ những cảnh báo cho rằng AI có thể hủy diệt nhân loại. Thay vào đó, ông khẳng định công nghệ này đóng vai trò then chốt đối với điều mà ông gọi là "Kỷ nguyên Vàng" của nền kinh tế Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.