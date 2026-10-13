Houthi phát cảnh báo mới, Mỹ có động thái

"Nếu Mỹ tham gia hành động gây hấn chống lại Yemen, chúng tôi sẽ không chần chừ trong việc đưa ra quyết định đáp trả mà sẽ có một phản ứng nhanh chóng và đau đớn nhắm vào Mỹ cũng như mọi lợi ích của nước này trong khu vực", ông Mohammed Al Bukhaiti, thành viên thuộc Bộ chính trị Houthi, phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với AFP.

Khói bốc lên trong cuộc không kích được cho là do liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu thực hiện nhắm vào thủ đô Sanaa của Yemen, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi, vào ngày 9.10 Ảnh: AFP

Ông Bukhaiti cũng cảnh báo rằng "tất cả nhân viên và người lao động tại các cơ sở dầu khí và sân bay của Ả Rập Xê Út hãy tránh xa những địa điểm này, vì những cơ sở đó đã trở thành các mục tiêu tấn công hợp pháp".

Cuộc nội chiến tại Yemen, trong đó liên quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hỗ trợ chính phủ chống lại Houthi (được Iran hậu thuẫn), đã bùng phát trở lại vào tháng 7, trong bối cảnh xung đột khu vực đang gây chấn động thị trường năng lượng và đẩy Trung Đông vào khủng hoảng.

Houthi nhanh chóng tấn công các cơ sở dầu mỏ, tàu chở dầu và các trung tâm vận tải của Ả Rập Xê Út, trong đó có hàng loạt cuộc tấn công gây thương vong tại sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh.

Vào tối 12.10, tiếng nổ lại vang lên trên bầu trời thủ đô Riyadh. Sau đó, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía thủ đô Riyadh. Liên quân còn thông báo đã đánh chặn và phá hủy hai tên lửa đạn đạo của Houthi bay về phía thành phố Khamis Mushait, nơi có căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út từng bị tấn công.

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Trong khi đó, phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh hôm 12.10. Ông Saree nói thêm rằng Houthi cũng đã tấn công căn cứ Khamis Mushait ở miền nam Ả Rập Xê Út bằng máy bay không người lái.

Các cuộc tấn công gần đây của Houthi nhắm vào một số sân bay đã gây chấn động Ả Rập Xê Út. Trong đó có 13 người thiệt mạng sau vụ tấn công sân bay Riyadh hôm 10.10. Đó là vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào vương quốc này trong hơn một thập niên qua.

Sau vụ tấn công hôm 10.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đang cân nhắc tham gia cùng Ả Rập Xê Út thực hiện các cuộc tấn công đáp trả Houthi, dù trước đó được cho là đã từ chối đề nghị hỗ trợ từ Riyadh "Houthi đang hành xử rất tệ hại. Chúng hành xử rất tệ hại", ông Trump phát biểu hôm 12.10.

Trước tình hình như trên, Đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê Út ngày 12.10 thông báo rằng nhân viên chính phủ Mỹ phải xin phép trước khi sử dụng bất kỳ sân bay nào tại vương quốc này, theo AFP. Cơ quan này cũng khuyến cáo công dân Mỹ cần "hết sức thận trọng" nếu quyết định sử dụng các sân bay của Ả Rập Xê Út.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh thông báo một số công dân Mỹ đã bị bắt giữ vì quay phim các sự kiện gần đây tại Ả Rập Xê Út. Đại sứ quán lưu ý rằng chính quyền Ả Rập Xê Út đã cảnh báo việc "quay phim, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến các biện pháp đánh chặn tên lửa, máy bay không người lái và những địa điểm bị ảnh hưởng sẽ khiến cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý".

Một số cư dân nước ngoài tại Riyadh chia sẻ với AFP rằng những người quen của họ đã bị bắt giữ vì quay phim những sự kiện gần đây và đăng hình ảnh đó lên mạng xã hội.