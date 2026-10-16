Hội đồng Bảo An lên án các cuộc tấn công leo thang của Houthi

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra một tuyên bố chung, lên án các cuộc tấn công leo thang của lực lượng Houthi nhắm vào Ả Rập Xê Út, bao gồm cả những vụ không kích nhắm vào sân bay tại Riyadh.

Sân bay quốc tế của thủ đô Ả Rập Xê Út đã trở thành mục tiêu của 20 vụ tấn công kể từ đầu tháng này làm nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9 Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố chung do Chủ tịch Hội đồng Bảo an, ông Evangelos Sekeris (đại diện Hy Lạp) công bố, Hội đồng Bảo an đã lên án mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công liên tục và ngày càng leo thang của lực lượng Houthi nhắm vào Vương quốc Ả Rập Xê Út, cũng như các hành động tấn công và đe dọa liên tục của Houthi đối với hoạt động vận tải thương mại trên biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab.

Tuyên bố cũng "khẳng định quyền tự vệ chính đáng của Vương quốc Ả Rập Xê Út theo luật pháp quốc tế".

Houthi tấn công tên lửa vào dinh tổng thống Yemen

Ngày 15.10, lực lượng Houthi đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa gây thương vong tại dinh tổng thống ở Aden, thủ đô lâm thời của chính phủ Yemen. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cáo buộc Iran đứng sau sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng gần đây trong cuộc chiến kéo dài tại quốc gia này.

Một bộ trưởng Yemen yêu cầu không tiết lộ tên cho biết, cuộc tấn công nhắm vào các trung tâm chỉ huy nằm bên trong khuôn viên dinh tổng thống Al-Maashiq, nơi được các lực lượng chính phủ Yemen và liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu sử dụng, theo AFP ngày 16.10.

Bộ trưởng Y tế Yemen, ông Qasim Buhaibeh, cho biết cuộc tấn công đã khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương, bao gồm các nhân viên bảo vệ địa điểm này và các nhân viên dân sự.

Thủ tướng Yemen, ông Shaya al-Zindani, đã lên án hành động này trên mạng xã hội X, gọi đây là "sự tiếp nối kiểu hành vi tội ác: nhắm vào các địa điểm dân sự và thường dân".

Một bộ trưởng trong chính phủ Yemen cho biết Thủ tướng Zindani có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhưng không bị thương.

Sập mái ngôi trường ở Pakistan, 32 học sinh thiệt mạng

Các quan chức cho biết, mái của một ngôi trường tại thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan, đã đổ sập vào ngày 15.10, khiến 32 học sinh (phần lớn dưới 14 tuổi) và một giáo viên thiệt mạng.

Khoảng 20 học sinh khác được đưa đến bệnh viện, trong khi người dân địa phương và lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm, đưa các em nhỏ ra khỏi đống đổ nát.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng. Người phát ngôn của lực lượng cứu hộ khẩn cấp tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cho biết, các học sinh đã bị đè và mắc kẹt sau khi phần mái trường đổ sập.

Mọi người tập trung quanh các quan tài của những nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập mái trường học, tại một đám tang ở Peshawar, Pakistan ngày 15.10 Ảnh: Reuters

Nổ súng tại trường tiểu học Mỹ, nhiều người thương vong

Truyền thông Mỹ đưa tin một vụ nổ súng tại một trường tiểu học ở bang Oregon, miền tây bắc nước này ngày 15.10 (giờ địa phương) đã khiến nhiều nạn nhân thương vong. Một số cơ quan truyền thông đưa tin có ba trẻ em và một người lớn đã thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết hung thủ đã bị bắn hạ. Phát ngôn viên Sheila Miller của Sở Cảnh sát Bend thông tin các sĩ quan đã phản hồi các cuộc gọi báo tin về một phát súng nhắm vào một chiếc xe hơi, chỉ vài phút sau đó, họ tiếp tục nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp thông báo về một tay súng đang hoạt động bên trong trường học.

Các sĩ quan đã có mặt tại hiện trường chỉ vài phút sau cuộc gọi lúc 13 giờ giờ địa phương (3 giờ sáng 16.10 giờ Việt Nam) và nhanh chóng nhận được thông báo qua bộ đàm rằng tay súng đã bị bắn hạ.

Bà Miller cho biết hiện chưa rõ ai là người đã bắn nghi phạm, và không loại trừ khả năng đó là một người có mặt tại hiện trường. Trong một tuyên bố sau đó, cảnh sát xác nhận có trẻ em nằm trong số các nạn nhân.

Các nhân viên ứng phó khẩn cấp điều tiết giao thông tại hiện trường một vụ xả súng ở Trường tiểu học Silver Rail tại Bend, Oregon, Mỹ ngày 15.10 Ảnh: Reuters

Thư ký báo chí mới của Nhà Trắng gặp rắc rối

Thư ký báo chí mới của Nhà Trắng Katie Zacharia đang đối mặt với sự soi xét về bằng cấp pháp lý của mình. Theo AFP, bà dường như thừa nhận đã không vượt qua kỳ thi sát hạch luật sư nhưng vẫn khẳng định việc bà tự giới thiệu mình là luật sư là hoàn toàn chính xác.

Được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm, bà Zacharia từng tự nhận mình là luật sư trong các lần xuất hiện trên truyền hình cũng như trên mạng xã hội, đồng thời liệt kê chức danh tổng cố vấn pháp lý cho một tổ chức phi lợi nhuận bảo thủ có trụ sở tại California.

Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy vị thư ký báo chí 41 tuổi này từng vượt qua kỳ thi sát hạch luật sư, điều kiện bắt buộc để được cấp giấy phép hành nghề luật tại Mỹ, dù bà đã tốt nghiệp Đại học Pepperdine với tấm bằng luật.