    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    8 bang Mỹ đồng loạt kiện OpenAI

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Reuters ngày 14.10 đưa tin 8 bang tại Mỹ đã đồng loạt khởi kiện Công ty OpenAI với cáo buộc chatbot ChatGPT của doanh nghiệp này gây tổn hại cho người dùng, đặc biệt là trẻ em.

    Theo đó, ChatGPT bị cáo buộc đã xúi giục người dùng tự tử hoặc lên kế hoạch thực hiện các hành vi bạo lực.

    8 bang Mỹ đồng loạt kiện OpenAI - Ảnh 1.

    Bên lề một sự kiện lập trình do OpenAI tổ chức ở Mỹ ngày 29.9

    Ảnh: AP

    Nhóm 8 bang trên (bao gồm Iowa, Kansas, Arizona, Montana, Arkansas, Idaho, Nebraska và West Virginia) đã nộp đơn kiện độc lập lên các tòa án cấp bang. Phía luật sư bên nguyên đơn lập luận rằng chatbot này được thiết kế để tỏ ra quá chiều chuộng và giả vờ đồng cảm như một "người bạn ảo". Bằng cách lấy được lòng tin, ChatGPT đã đưa ra những lời khuyên y tế nguy hiểm, khuyến khích các hành vi độc hại và thậm chí hướng dẫn người dùng cách tự sát.

    Phía nguyên đơn cũng trích dẫn nhiều nghiên cứu chỉ ra ChatGPT có thể làm suy giảm kỹ năng tư duy phản biện, gây ra chứng hoang tưởng và ảo giác ở những người dùng dễ bị tổn thương. Qua đó, 8 bang cáo buộc OpenAI vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng và gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Nhóm khởi kiện yêu cầu tòa án buộc OpenAI thay đổi cách thức hoạt động của ChatGPT đối với người dùng trẻ tuổi, nộp phạt dân sự và bồi thường thiệt hại.

    Người phát ngôn của OpenAI Drew Pusateri khẳng định công ty đã tích hợp các biện pháp bảo vệ an toàn dựa theo độ tuổi. Trước đó, OpenAI đã đối mặt với hàng chục vụ kiện dân sự khác, bao gồm cuộc điều tra liên quan đến vụ xả súng tại Đại học bang Florida (Mỹ) hồi tháng 4, với cáo buộc chatbot ChatGPT đã hướng dẫn hung thủ cách gây án.

    Ông Trump xác định ‘kẻ thù’ mới về 'siêu trí tuệ' AI

    Tin liên quan

    OpenAI hủy công bố mô hình AI vì lo ngại an toàn

    OpenAI hủy công bố mô hình AI vì lo ngại an toàn

    Công ty công nghệ OpenAI (Mỹ) thông báo sẽ không phát hành mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất có tên là Astra 6.1, sau khi các cuộc thử nghiệm nội bộ cho thấy mô hình này không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn.

    Cựu nhân viên OpenAI cảnh báo AI mất an toàn

    FBI bắt kỹ sư OpenAI đặt thiết bị ghi âm lén trong phòng họp lãnh đạo

    Khám phá thêm chủ đề

    Arkansas Montana Công ty OpenAI

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận