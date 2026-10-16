8 bang Mỹ đồng loạt kiện OpenAI

Theo đó, ChatGPT bị cáo buộc đã xúi giục người dùng tự tử hoặc lên kế hoạch thực hiện các hành vi bạo lực.

Bên lề một sự kiện lập trình do OpenAI tổ chức ở Mỹ ngày 29.9 Ảnh: AP

Nhóm 8 bang trên (bao gồm Iowa, Kansas, Arizona, Montana, Arkansas, Idaho, Nebraska và West Virginia) đã nộp đơn kiện độc lập lên các tòa án cấp bang. Phía luật sư bên nguyên đơn lập luận rằng chatbot này được thiết kế để tỏ ra quá chiều chuộng và giả vờ đồng cảm như một "người bạn ảo". Bằng cách lấy được lòng tin, ChatGPT đã đưa ra những lời khuyên y tế nguy hiểm, khuyến khích các hành vi độc hại và thậm chí hướng dẫn người dùng cách tự sát.

Phía nguyên đơn cũng trích dẫn nhiều nghiên cứu chỉ ra ChatGPT có thể làm suy giảm kỹ năng tư duy phản biện, gây ra chứng hoang tưởng và ảo giác ở những người dùng dễ bị tổn thương. Qua đó, 8 bang cáo buộc OpenAI vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng và gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Nhóm khởi kiện yêu cầu tòa án buộc OpenAI thay đổi cách thức hoạt động của ChatGPT đối với người dùng trẻ tuổi, nộp phạt dân sự và bồi thường thiệt hại.

Người phát ngôn của OpenAI Drew Pusateri khẳng định công ty đã tích hợp các biện pháp bảo vệ an toàn dựa theo độ tuổi. Trước đó, OpenAI đã đối mặt với hàng chục vụ kiện dân sự khác, bao gồm cuộc điều tra liên quan đến vụ xả súng tại Đại học bang Florida (Mỹ) hồi tháng 4, với cáo buộc chatbot ChatGPT đã hướng dẫn hung thủ cách gây án.