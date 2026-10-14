FBI bắt kỹ sư OpenAI đặt thiết bị ghi âm lén trong phòng họp lãnh đạo

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 13.10 cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã bắt ông Abdulrahman Alfozan (35 tuổi), nhân viên của Công ty công nghệ OpenAI, theo Reuters. Ông Alfozan làm kỹ sư tại OpenAI từ tháng 7.2025.

Kỹ sư người Ả Rập Xê Út của OpenAI nhìn vào đằng sau chiếc tivi tại phòng họp của công ty ẢNH: REUTERS

OpenAI đã phát hiện ra thiết bị ghi âm được cắm vào cổng USB ở mặt sau của một chiếc tivi trong phòng họp lãnh đạo cấp cao tại một trong những tòa nhà của công ty ở thành phố San Francisco vào ngày 30.9, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Thiết bị kích thước bằng ngón tay cái này có micro và có khả năng kết nối với camera, đã được quấn bằng giấy vệ sinh. Thiết bị này được lắp đặt vào hoặc khoảng ngày 28.9, và dữ liệu lưu trữ bên trong đã bị mã hóa và không thể truy cập. Các nhà điều tra sau đó đã tìm thấy một thiết bị tùy chỉnh tương tự trong túi cá nhân của ông Alfozan.

Vụ án này làm nổi bật những lo ngại ngày càng gia tăng về an ninh xung quanh các nghiên cứu AI nhạy cảm, trong bối cảnh các công ty và chính phủ đang cạnh tranh khốc liệt nhằm giành lấy tài năng và công nghệ có thể mang lại lợi thế kinh tế lẫn chiến lược.

OpenAI cho biết trong một bài đăng trên X rằng công ty đã sử dụng các mô hình AI nội bộ để xác định người chịu trách nhiệm đặt thiết bị và truy xuất nguồn gốc của nó.

Công ty cho biết có bằng chứng cho thấy nhân viên này có ý định đặt thêm các thiết bị ghi âm ở những khu vực nhạy cảm khác trong văn phòng để lén ghi lại các cuộc họp.

Thiết bị ghi âm lén được cài vào chiếc tivi trong phòng họp của lãnh đạo OpenAI ẢNH: REUTERS

"Tại thời điểm này, chúng tôi không có dấu hiệu nào cho thấy cá nhân này đã truy cập hoặc trích xuất trái phép trọng số mô hình (model weights), mã nguồn hay dữ liệu khách hàng. Nhân viên này đã bị sa thải", OpenAI tuyên bố.

OpenAI đã chuyển vụ việc cho FBI và cơ quan này đang tiếp tục điều tra. Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Mỹ chưa bình luận.

"Ông Abdulrahman Alfozan bị cáo buộc đã giấu một thiết bị ghi âm bí mật bên trong phòng họp cấp cao của công ty để thu âm lén lút các cuộc trao đổi nhạy cảm về công nghệ siêu trí tuệ của công ty", Giám đốc FBI Kash Patel cho biết trong một tuyên bố.

Theo đơn tố cáo của FBI, ông Alfozan cũng đã sử dụng một trợ lý ảo tăng năng suất để tìm kiếm thông tin về lịch và khả năng sử dụng phòng họp trong khoảng một tháng, cho đến ngày 16.9.

Ông Alfozan là thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ từ tháng 9.2020. Nếu bị kết tội, bị can có thể phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm, phạt tiền 250.000 USD và 3 năm quản chế.

Một hồ sơ LinkedIn cho thấy người tên Abdulrahman Alfazan từng học tại Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học California, Berkeley. Theo hồ sơ, trước đó, ông này làm việc tại Meta và Microsoft.