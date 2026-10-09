Ông Trump gọi người vẫn dùng thuật ngữ AI là ‘kẻ thù’

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 8.10: "Nhà Trắng coi bất cứ ai sử dụng thuật ngữ 'trí tuệ nhân tạo', thay vì thuật ngữ mới được chấp nhận rộng rãi và chính xác hơn là 'siêu trí tuệ', đều là kẻ thù".

Tổng thống Donald Trump chỉ tay trong một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở San Antonio, bang Texas (Mỹ) ngày 7.10.2026 ẢNH: REUTERS

Phát biểu được đưa ra sau khi ông Trump ngày 29.9 ký sắc lệnh yêu cầu các bộ và cơ quan liên bang sử dụng thuật ngữ "siêu trí tuệ" (Super Intelligence - SI) thay cho "trí tuệ nhân tạo" (Artificial Intelligence - AI) trong thư từ chính thức, thông tin công cộng, trang web, báo cáo và một số tài liệu chính sách, trong phạm vi pháp luật cho phép, theo Hãng thông tấn Anadolu.

Theo sắc lệnh, các hệ thống AI tiên tiến hiện nay "làm được nhiều hơn việc bắt chước hoặc tự động hóa những khía cạnh riêng lẻ của trí tuệ con người", với năng lực vượt xa những gì được hình dung khi thuật ngữ AI lần đầu được sử dụng.

Ông Trump xác định ‘kẻ thù’ mới

Nhà Trắng cũng yêu cầu cố vấn khoa học và công nghệ trong vòng 60 ngày phải đề xuất định nghĩa "siêu trí tuệ" ở cấp liên bang, đồng thời xem xét liệu khái niệm mới có nên sửa đổi, mở rộng hay thay thế định nghĩa AI hiện hành trong luật.

Ông Trump đã thành lập một lực lượng liên ngành để điều phối cách tiếp cận của chính phủ đối với công nghệ này. Trước đó, Tổng thống Mỹ nhiều lần đăng các cuộc thăm dò trên Truth Social nhằm tìm tên gọi thay thế AI, cho rằng chữ "nhân tạo" không còn phản ánh chính xác mức độ phát triển của công nghệ.

Động thái này nhận được sự hưởng ứng từ một số tỉ phú công nghệ, theo NDTV. Ông Elon Musk cuối tuần qua cho biết dự định đổi tên SpaceXAI thành SpaceXSI. "Không còn AI nữa", ông Musk viết trên mạng X, đồng thời cho rằng "siêu trí tuệ" là cách gọi phù hợp hơn.

Chủ tịch điều hành Amazon Jeff Bezos cũng bày tỏ thiện cảm với thuật ngữ SI. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Bezos cho rằng chữ "nhân tạo" thường gợi liên tưởng tới thứ gì đó giả tạo. "Không ai muốn chất tạo ngọt nhân tạo hay hương liệu nhân tạo. Nhân tạo có nghĩa là giả", ông nói.

Nhà Trắng cũng đã thay phần lớn cách gọi AI bằng SI trên trang web dành cho công nghệ này, song tên miền hiện vẫn là ai.gov.

Nỗ lực đổi cách gọi diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump muốn thúc đẩy nhanh hơn việc phát triển các hệ thống công nghệ tiên tiến. Tổng thống Mỹ nhiều lần bác bỏ những cảnh báo về nguy cơ AI vượt khỏi tầm kiểm soát và hủy diệt nhân loại, đồng thời nhấn mạnh Washington không thể để chậm lại trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ cho rằng Washington đang giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ và cần duy trì lợi thế đó. "Ai thắng trong lĩnh vực AI, người đó thắng", ông Trump nói.

Ông Trump gần đây cũng tổ chức cuộc gặp với nhiều lãnh đạo công nghệ, trong đó có Tổng giám đốc điều hành (CEO) OpenAI Sam Altman, CEO Anthropic Dario Amodei, CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO Nvidia Jensen Huang và ông Elon Musk.