Mỹ, Trung Quốc, EU quản lý AI như thế nào?

Tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xây dựng chính sách AI gần như hoàn toàn dựa trên các cam kết tự nguyện và những sắc lệnh hành pháp, nhằm duy trì một cuộc bùng nổ AI thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Hồi tháng 7.2025, Nhà Trắng công bố "Kế hoạch hành động AI", liệt kê hơn 90 biện pháp nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển công nghệ này.

Trong năm nay, sự xuất hiện của những mô hình AI có khả năng thực hiện tấn công mạng quy mô lớn đã khiến trọng tâm chuyển sang vấn đề an ninh. Một sắc lệnh được ban hành vào tháng 6 đã thiết lập cơ chế tự nguyện, cho phép chính phủ Mỹ tiếp cận sớm những mô hình AI mạnh nhất của các nhà phát triển trong thời hạn 30 ngày.

Ngoài ra, trước lo ngại ngày càng tăng của cử tri, lãnh đạo các công ty AI hàng đầu đã ký một thỏa thuận với Nhà Trắng vào ngày 29.9, cam kết thực hiện kiểm toán độc lập và giám sát ở cấp hội đồng quản trị đối với những mô hình AI tiên tiến nhất.

AI đang tiếp tục phát triển mạnh đi kèm những mối lo ngại Ảnh: Reuters

Trung Quốc hiện đã xây dựng một hệ thống quy định phức tạp và liên tục được cập nhật về cách thức sử dụng AI. Trong đó, những quy định về chatbot AI đóng vai trò đồng hành đã có hiệu lực từ tháng 7, nhằm hạn chế sự phụ thuộc về mặt cảm xúc và cấm tạo ra các bản sao kỹ thuật số của người thật mà không có sự đồng ý của họ.

Giới chức Trung Quốc kiểm soát nội dung do AI tạo ra tương tự như cách họ quản lý các thông tin trực tuyến khác. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố AI phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người, đồng thời kêu gọi tăng cường các luật và quy định, giám sát công nghệ, hệ thống cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp.

Trong khi đó, EU sớm thông qua Đạo luật AI vào năm 2024, và xem đây là bộ quy tắc toàn diện nhất thế giới về công nghệ này. Ngoài ra, EU còn có các cơ chế khác để quản lý AI. Vào tháng 8, ChatGPT trở thành chatbot AI đầu tiên bị đưa vào danh sách các dịch vụ kỹ thuật số chịu sự giám sát pháp lý chặt chẽ hơn theo quy định về nội dung trực tuyến của EU.

Ngoài ra, EU cũng đã đề xuất yêu cầu các công ty phải đảm bảo tính an toàn về chatbot và bạn đồng hành AI trước khi cho phép trẻ em sử dụng. EU tuyên bố các chatbot AI không được phép mô phỏng những mối quan hệ giữa người với người theo cách tạo ra sự phụ thuộc về mặt cảm xúc, sau hàng loạt vụ tự tử trên thế giới có liên quan việc trẻ em tương tác với các trợ lý ảo này.