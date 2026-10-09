    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thế giới

    Mỹ, Trung Quốc, EU quản lý AI như thế nào?

    Văn Khoa
    Văn Khoa

    Trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và những lời kêu gọi kiểm soát công nghệ này, Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đang có cách tiếp cận khác nhau để quản lý AI.

    Tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xây dựng chính sách AI gần như hoàn toàn dựa trên các cam kết tự nguyện và những sắc lệnh hành pháp, nhằm duy trì một cuộc bùng nổ AI thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Hồi tháng 7.2025, Nhà Trắng công bố "Kế hoạch hành động AI", liệt kê hơn 90 biện pháp nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển công nghệ này. 

    Trong năm nay, sự xuất hiện của những mô hình AI có khả năng thực hiện tấn công mạng quy mô lớn đã khiến trọng tâm chuyển sang vấn đề an ninh. Một sắc lệnh được ban hành vào tháng 6 đã thiết lập cơ chế tự nguyện, cho phép chính phủ Mỹ tiếp cận sớm những mô hình AI mạnh nhất của các nhà phát triển trong thời hạn 30 ngày. 

    Ngoài ra, trước lo ngại ngày càng tăng của cử tri, lãnh đạo các công ty AI hàng đầu đã ký một thỏa thuận với Nhà Trắng vào ngày 29.9, cam kết thực hiện kiểm toán độc lập và giám sát ở cấp hội đồng quản trị đối với những mô hình AI tiên tiến nhất.

    Mỹ, Trung Quốc, EU quản lý AI như thế nào? - Ảnh 1.

    AI đang tiếp tục phát triển mạnh đi kèm những mối lo ngại

    Ảnh: Reuters

    Trung Quốc hiện đã xây dựng một hệ thống quy định phức tạp và liên tục được cập nhật về cách thức sử dụng AI. Trong đó, những quy định về chatbot AI đóng vai trò đồng hành đã có hiệu lực từ tháng 7, nhằm hạn chế sự phụ thuộc về mặt cảm xúc và cấm tạo ra các bản sao kỹ thuật số của người thật mà không có sự đồng ý của họ. 

    Giới chức Trung Quốc kiểm soát nội dung do AI tạo ra tương tự như cách họ quản lý các thông tin trực tuyến khác. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố AI phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người, đồng thời kêu gọi tăng cường các luật và quy định, giám sát công nghệ, hệ thống cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp.

    Trong khi đó, EU sớm thông qua Đạo luật AI vào năm 2024, và xem đây là bộ quy tắc toàn diện nhất thế giới về công nghệ này. Ngoài ra, EU còn có các cơ chế khác để quản lý AI. Vào tháng 8, ChatGPT trở thành chatbot AI đầu tiên bị đưa vào danh sách các dịch vụ kỹ thuật số chịu sự giám sát pháp lý chặt chẽ hơn theo quy định về nội dung trực tuyến của EU. 

    Ngoài ra, EU cũng đã đề xuất yêu cầu các công ty phải đảm bảo tính an toàn về chatbot và bạn đồng hành AI trước khi cho phép trẻ em sử dụng. EU tuyên bố các chatbot AI không được phép mô phỏng những mối quan hệ giữa người với người theo cách tạo ra sự phụ thuộc về mặt cảm xúc, sau hàng loạt vụ tự tử trên thế giới có liên quan việc trẻ em tương tác với các trợ lý ảo này.

    Tin liên quan

    Cựu nhân viên OpenAI cảnh báo AI mất an toàn

    Cựu nhân viên OpenAI cảnh báo AI mất an toàn

    Truyền thông quốc tế hôm qua 4.10 dẫn nhận định của ông David Robinson, cựu nhân viên phụ trách mảng an toàn của Công ty OpenAI (Mỹ) mới nghỉ việc, cho rằng các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đang thiếu sự cẩn trọng cần thiết trong quá trình phát triển công nghệ này.

    Ukraine triển khai súng robot AI săn UAV

    Tin tức quốc tế ngày 8.10: Trung Quốc đề cử ứng viên Tổng giám đốc WHO

    Khám phá thêm chủ đề

    AI Mỹ trung quốc eu

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận