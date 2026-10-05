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    Thế giới

    Mỹ bắt một phụ nữ theo dõi con trai lãnh đạo Đài Loan

    Thụy Miên
    Thụy Miên
    Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã bắt giữ một phụ nữ ở California và cáo buộc người này theo dõi con trai của nhà lãnh đạo Đài Loan.
    Mỹ bắt kẻ nghi là gián điệp Trung Quốc, theo dõi con trai lãnh đạo Đài Loan - Ảnh 1.

    Phía FBI bắt giữ một phụ nữ tại sân bay hôm 4.10

    ảnh: reuters

    Reuters hôm nay 5.10 đưa tin FBI tiến hành bắt giữ một phụ nữ tên Wanying Zhang (còn gọi là Heather) tại sân bay quốc tế Los Angeles (bang California, Mỹ) hôm 4.10 trước khi người này lên máy bay về Trung Quốc.

    Bà Zhang (34 tuổi), sống tại thành phố Irvine (California) đối mặt cáo buộc hoạt động gián điệp không đăng ký trên đất Mỹ.

    FBI cho biết người phụ nữ đã theo dõi con trai của lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức. Cơ quan này không công khai danh tính của người con, nhưng sau đó dẫn lại một bài báo của tờ New York Post xác định con trai ông Lại Thanh Đức tên Lại Đình Dư. Ông Lại Đình Dư là con trai trưởng trong gia đình, tiến sĩ và là thường trú nhân ở Mỹ.

    Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc bà Zhang đã đến Seattle (bang Washington) năm 2025 và sau đó gửi về Bắc Kinh hình ảnh, video và thông tin biển số xe của con trai của nhà lãnh đạo Đài Loan cùng gia đình ông.

    Ông Bill Essayli, trợ lý thứ nhất của công tố viên Mỹ của quận Trung tâm bang California, cho biết bà Zhang đã vận dụng các phương thức nghiệp vụ nhằm tránh bị phát hiện và chưa từng khai báo với chính quyền Mỹ rằng bà đang hoạt động cho một chính phủ nước ngoài. Theo ông Essayli, bà Zhang dự kiến ra hầu tòa tại tòa án liên bang ở Los Angeles (bang California) ngày 5.10 (giờ địa phương).

    Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên.

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