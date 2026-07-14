Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc bắt nhà khoa học Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp?

Thụy Miên
Thụy Miên
Một nhà địa chấn học người Mỹ gốc Hoa từng công bố nhiều nghiên cứu do Mỹ tài trợ về các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên đã bị Trung Quốc bắt gần 2 năm qua và sắp ra tòa vì cáo buộc gián điệp, theo hãng tin Reuters.
China detains US seismologist who has studied North Korean nuclear tests - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm viện sản xuất vật liệu và vũ khí hạt nhân tại một địa điểm không công bố

ảnh: kcna via reuters

Vụ Trung Quốc bắt nhà khoa học Mỹ, cụ thể là ông Youlin Chen, đã được Reuters lần đầu tiên công bố hôm 14.7 dựa trên nguồn tin từ các nghị sĩ Mỹ và 2 tổ chức có liên quan

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 19.3 đưa trường hợp của ông Chen (54 tuổi) vào diện bị bắt giữ trái phép và đặt ưu tiên giải cứu ông.

Vợ ông là bà Yufang Rong cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump rút lại việc công bố chính thức về vụ việc nhằm tạo điều kiện cho nỗ lực ngoại giao cấp cao được triển khai để đưa ông về nước.

Ông Chen đã trở thành công dân Mỹ từ năm 2011 và sống tại Boston (Massachusetts). 

Văn phòng Đặc phái viên Tổng thống Mỹ phụ trách các vấn đề con tin và Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa có bình luận về bản tin của Reuters.

Theo bà Rong, ngày 5.11.2024, ông Chen bị phía an ninh Trung Quốc bắt giữ tại sân bay quốc tế Bắc Kinh trước chuyến bay quay về Boston sau khi thăm gia đình và đứng lớp tại 2 trường đại học.

Bà Rong cho biết phía Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã vài lần đến thăm chồng mình, nhưng các cuộc trao đổi luôn có người giám sát, khiến ông không thể nói chuyện nhiều. Phải hơn 13 tháng sau khi bị bắt ông mới gặp được luật sư.

Người vợ cũng cho hay chồng mình đã bị thẩm vấn hơn 100 lần về các nghiên cứu liên quan đến việc phát hiện những dấu hiệu địa chấn trong các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Tin liên quan

Lộ thông tin nhạy cảm, nhà khoa học hạt nhân Lục quân Mỹ bị điều tra

Lộ thông tin nhạy cảm, nhà khoa học hạt nhân Lục quân Mỹ bị điều tra

Lục quân Mỹ đã đình chỉ công tác nhà khoa học hạt nhân lãnh đạo cơ quan an toàn hạt nhân và hóa học trong thời gian điều tra nghi án vị này tiết lộ thông tin nhạy cảm.

Hàng loạt nhà khoa học Mỹ mất tích bí ẩn, Nhà Trắng nói gì?

Rộ tin nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc về phát triển chip cho vũ khí bị bắt

Khám phá thêm chủ đề

Trung Quốc bắt nhà khoa học Mỹ Youlin Chen thử hạt nhân Triều Tiên

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận