Trung Quốc bắt nhà khoa học Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm viện sản xuất vật liệu và vũ khí hạt nhân tại một địa điểm không công bố ảnh: kcna via reuters

Vụ Trung Quốc bắt nhà khoa học Mỹ, cụ thể là ông Youlin Chen, đã được Reuters lần đầu tiên công bố hôm 14.7 dựa trên nguồn tin từ các nghị sĩ Mỹ và 2 tổ chức có liên quan

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 19.3 đưa trường hợp của ông Chen (54 tuổi) vào diện bị bắt giữ trái phép và đặt ưu tiên giải cứu ông.

Vợ ông là bà Yufang Rong cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump rút lại việc công bố chính thức về vụ việc nhằm tạo điều kiện cho nỗ lực ngoại giao cấp cao được triển khai để đưa ông về nước.

Ông Chen đã trở thành công dân Mỹ từ năm 2011 và sống tại Boston (Massachusetts).

Văn phòng Đặc phái viên Tổng thống Mỹ phụ trách các vấn đề con tin và Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa có bình luận về bản tin của Reuters.

Theo bà Rong, ngày 5.11.2024, ông Chen bị phía an ninh Trung Quốc bắt giữ tại sân bay quốc tế Bắc Kinh trước chuyến bay quay về Boston sau khi thăm gia đình và đứng lớp tại 2 trường đại học.

Bà Rong cho biết phía Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã vài lần đến thăm chồng mình, nhưng các cuộc trao đổi luôn có người giám sát, khiến ông không thể nói chuyện nhiều. Phải hơn 13 tháng sau khi bị bắt ông mới gặp được luật sư.

Người vợ cũng cho hay chồng mình đã bị thẩm vấn hơn 100 lần về các nghiên cứu liên quan đến việc phát hiện những dấu hiệu địa chấn trong các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.