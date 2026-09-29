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    Thế giới

    OpenAI xin lỗi vì mô hình AI xâm nhập hàng loạt website chính phủ Úc

    Thụy Miên
    Thụy Miên
    OpenAI hôm 29.9 lên tiếng xin lỗi vì đã không xử lý thỏa đáng sự cố an ninh có liên quan đến các mô hình AI của hãng truy cập trái phép vào các website của chính phủ Úc.
    OpenAI says 'we are sorry' for Australia security incident - Ảnh 1.

    Gian hàng của OpenAI tại hội nghị công nghệ Dreamforce 2026 ở San Francisco (bang California, Mỹ) hôm 17.9

    ảnh: reuters

    Theo AFP, các mô hình AI của OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, bị phát hiện đã truy cập trái phép một loạt website và hệ thống thuộc chính phủ Úc trong quá trình huấn luyện và đánh giá nội bộ hồi tháng 6.

    Theo OpenAI, việc xâm nhập xảy ra cho các website và hệ thống của dịch vụ công Services Australia, Cục Thống kê và Nghiên cứu Tội phạm bang New South Wales, Cơ quan Y tế bang Victoria và Viện Y tế và Phúc lợi Úc.

    OpenAI cũng thừa nhận lẽ ra phải chia sẻ sớm hơn với giới chức Úc về những kết quả sơ bộ của cuộc điều tra ngay sau khi xảy ra vụ truy cập trái phép.

    Về việc thông báo chậm trễ, hãng giải thích có ý định sẽ cung cấp báo cáo đầy đủ và chi tiết sau khi hoàn tất cuộc điều tra.

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    "Chúng tôi xin lỗi và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong tương lai", OpenAI cho biết trong một bài đăng trên blog. Công ty cũng cam kết sẽ giải thích tất cả những thông tin mà hãng biết được, cũng như những thay đổi đã thực hiện và hướng điều chỉnh cần thiết để khôi phục sự tin tưởng của người dân Úc.

    Trong một diễn biến khác, OpenAI thông báo sẽ không công bố mô hình AI mới nhất là Astra 6.1 sau khi cuộc kiểm tra nội bộ phát hiện sản phẩm mới không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

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