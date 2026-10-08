Người dùng ChatGPT miễn phí được trải nghiệm GPT-6

OpenAI vừa công bố việc triển khai GPT-6 cho người dùng ChatGPT, đi kèm với tính năng Intelligent UI giúp ChatGPT phản hồi nhanh chóng và tương tác hơn với người dùng. Theo OpenAI, GPT-6 đã được huấn luyện để cải thiện khả năng giao tiếp hằng ngày, đồng thời tạo ra các phản hồi trực quan ngay trong chatbot.

Intelligent UI sẽ mở ra cách tương tác mới cho người dùng ChatGPT ẢNH: OPENAI

Tùy thuộc vào câu hỏi của người dùng, phản hồi có thể bao gồm đồ họa, nút bấm, biểu mẫu, sơ đồ và nhiều trải nghiệm tương tác khác. Chẳng hạn, khi người dùng yêu cầu lên kế hoạch cho một bữa tối, ChatGPT có thể cung cấp một bảng tương tác hiển thị số lượng nguyên liệu cần mua dựa trên số lượng khách mời, cùng danh sách kiểm tra và biểu mẫu để nhận thêm thông tin chi tiết.

Để giảm thời gian chờ đợi cho các tác vụ phức tạp, OpenAI đã trang bị cho GPT-6 khả năng trả lời trong khi vẫn đang xử lý thông tin, cách hoạt động khác với các mô hình suy luận khác. Mô hình này có thể soạn thảo phản hồi qua nhiều tin nhắn, với mỗi tin nhắn bổ sung thông tin hữu ích để tạo ra đầu ra cuối cùng mạch lạc hơn.

OpenAI cho biết, các phản hồi tương tác sẽ giúp người dùng dễ dàng hiểu các chủ đề phức tạp nhờ vào sự hỗ trợ trực quan. Người dùng cũng có thể tận dụng tính năng này để tạo ra các công cụ chuyên dụng cho nhu cầu cá nhân, như máy tính hỗ trợ quyết định đầu tư hoặc chia hóa đơn. Thậm chí, người dùng có thể tái hiện các trò chơi cổ điển như Snake trong ChatGPT.

"Thay vì đưa mọi câu hỏi vào cùng một định dạng hội thoại, ChatGPT có thể kết hợp giao diện người dùng, dữ liệu và hành động để tạo ra những cách hoàn toàn mới giúp mọi người khám phá, hiểu và tương tác với thông tin", đại diện OpenAI cho biết.

Hiện tại, GPT-6 với Intelligent UI đã được triển khai cho tất cả người dùng ChatGPT Plus, Pro, Business và Enterprise trên toàn cầu. Những người dùng đăng ký trả phí được trải nghiệm tính năng này từ ngày 7.10 với phiên bản GPT-6 Sol, trong khi người dùng miễn phí hoặc gói giá rẻ được trải nghiệm từ ngày 8.10 với phiên bản GPT-6 Luna.