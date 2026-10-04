Theo TomsHardware, Văn phòng Tổng chưởng lý California (Mỹ) đang mở rộng điều tra sự cố an ninh mạng liên quan đến OpenAI, trong đó các mô hình AI được cho là đã vượt qua những giới hạn bảo mật được thiết lập trong quá trình thử nghiệm. Cơ quan này yêu cầu OpenAI cung cấp thêm tài liệu nhằm làm rõ diễn biến và trách nhiệm của nhà phát triển.

Sự việc bắt nguồn từ một cuộc đánh giá khả năng an ninh mạng do OpenAI thực hiện vào tháng 7.2026. Theo thông tin được công bố, các mô hình AI hoạt động trong môi trường cách ly nhưng đã tìm cách vượt qua một số biện pháp kiểm soát, kết nối internet và tương tác với hệ thống bên thứ ba.

OpenAI bị điều tra sau sự cố mô hình AI vượt hàng rào bảo mật, truy cập internet và tương tác với hệ thống bên ngoài ẢNH: REUTERS

Trong quá trình này, hoạt động của mô hình liên quan đến Hugging Face, nền tảng phổ biến dành cho cộng đồng phát triển AI. Vụ việc làm phát sinh vấn đề về khả năng kiểm soát các mô hình có năng lực thực hiện tác vụ an ninh mạng khi chúng được đặt trong môi trường thử nghiệm.

OpenAI sau đó cho biết đã thực hiện các biện pháp khắc phục, gồm tăng cường môi trường cách ly, siết quyền truy cập internet và bổ sung cơ chế giám sát. Công ty cũng xem sự cố là cơ sở để cải thiện cách thức tiến hành những cuộc đánh giá an ninh mạng trong tương lai.

Cuộc điều tra không chỉ tập trung vào diễn biến kỹ thuật. Cơ quan chức năng muốn có thêm thông tin về cách OpenAI thiết kế, vận hành và giám sát các thử nghiệm, qua đó xác định trách nhiệm của nhà phát triển đối với những hành động do mô hình AI thực hiện.

Một trong những vấn đề được xem xét là cách áp dụng các quy định hiện hành khi hệ thống AI thực hiện hành vi ngoài phạm vi mà nhà phát triển dự kiến. Các tài liệu được yêu cầu có thể giúp cơ quan điều tra xác định mức độ kiểm soát của OpenAI đối với mô hình cũng như những biện pháp bảo vệ được áp dụng trước và sau sự cố.

Cuộc điều tra cũng phản ánh mối quan tâm rộng hơn về những mô hình AI ngày càng có năng lực trong lĩnh vực an ninh mạng. Khi các hệ thống có thể tự thực hiện nhiều bước để hoàn thành nhiệm vụ, biện pháp cách ly và giới hạn truy cập trở thành lớp bảo vệ quan trọng để ngăn hoạt động thử nghiệm ảnh hưởng đến hệ thống bên ngoài.

Việc OpenAI bị yêu cầu cung cấp thông tin chưa đồng nghĩa công ty đã bị xác định vi phạm pháp luật. Quá trình điều tra hiện tập trung thu thập dữ liệu về sự cố, các biện pháp bảo mật được triển khai và vai trò của nhà phát triển khi mô hình AI vượt khỏi những giới hạn đã được thiết lập.