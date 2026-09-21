OpenAI, Google đối mặt vụ kiện với cáo buộc làm chậm phát triển AI

Theo Tom's Hardware, OpenAI, Google, Anthropic và SpaceXAI đang đối mặt vụ kiện tập thể với cáo buộc phối hợp làm chậm tốc độ phát triển AI, thay vì để mỗi công ty tự quyết định cách cân bằng giữa cạnh tranh và an toàn. Đơn kiện cho rằng cách tiếp cận này có thể vi phạm luật chống độc quyền Mỹ và làm giảm giá trị mà khách hàng nhận được từ các dịch vụ AI trả phí.

Vụ kiện được khởi xướng bởi bốn người dùng đăng ký trả phí ChatGPT, Claude, Grok hoặc Gemini. Các nguyên đơn cho rằng sự phối hợp bắt đầu từ tháng 7.2026, sau khi những phòng thí nghiệm AI hàng đầu ký một tuyên bố thừa nhận áp lực cạnh tranh khiến từng doanh nghiệp khó đơn phương giảm tốc độ phát triển.

ChatGPT, Claude, Gemini và Grok nằm trong số các dịch vụ AI liên quan vụ kiện chống độc quyền nhằm vào các công ty phát triển ẢNH: KHẢI MINH

Phía nguyên đơn không bác bỏ nhu cầu phát triển AI thận trọng hơn vì lý do an toàn. Tuy nhiên, họ gọi đề xuất hợp tác do nhà sáng lập Anthropic Dario Amodei đưa ra là một “lối tắt”, thay thế trách nhiệm của từng doanh nghiệp bằng sự kiềm chế mang tính tập thể.

Luật sư Nick Rowley, đại diện chính của nhóm nguyên đơn, cũng phản đối việc các tiêu chuẩn an toàn AI được quyết định thông qua thỏa thuận riêng giữa những công ty công nghệ vì lợi nhuận. Trọng tâm của vụ kiện vì thế không chỉ nằm ở việc AI có nên phát triển chậm hơn hay không, mà còn ở cách các doanh nghiệp cạnh tranh phối hợp để thực hiện điều đó.

Tranh cãi quanh lời kêu gọi làm chậm cuộc đua AI

Rủi ro chống độc quyền từng được chính Amodei đề cập. Trong bài viết đưa ra đề xuất hợp tác, lãnh đạo Anthropic thừa nhận vấn đề pháp lý và kỳ vọng chính phủ Mỹ có thể tạo ngoại lệ để các công ty AI phối hợp về an toàn mà không vướng quy định chống độc quyền.

Sam Altman, CEO OpenAI, sau đó cho biết công ty ủng hộ một khuôn khổ liên bang với các yêu cầu an toàn thống nhất dành cho AI tiên tiến. Tuy nhiên, ông cho rằng ngành AI không nhất thiết phải chờ một ngoại lệ chống độc quyền hoặc luật mới trước khi triển khai những biện pháp tạo niềm tin về an toàn.

Vụ kiện đặt vấn đề về ranh giới giữa phối hợp nhằm kiểm soát rủi ro AI và hành vi có thể hạn chế cạnh tranh trên thị trường. Những cáo buộc về việc các công ty cùng làm chậm phát triển AI hiện là lập luận từ phía nguyên đơn, chưa phải kết luận của tòa án.