ChatGPT 6 có thể mang tên GPT 6-7 để 'bắt trend' Gen Alpha

Theo thông tin từ CEO Altman trên X, GPT 6-7 có thể sẽ được sử dụng thay cho tên gọi ChatGPT 6 như cách đặt tên trước đây. Đối với những người không phải là phụ huynh của trẻ em trong độ tuổi đi học, thông tin này có thể gây bối rối.

CEO Sam Altman ám chỉ tên phiên bản ChatGPT tiếp theo? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Để hiểu rõ hơn nguyên nhân đằng sau việc OpenAI muốn đặt tên GPT 6-7 cho phiên bản tiếp theo, chúng ta cần biết rằng cụm từ "6 7" đã được Dictionary.com vinh danh là Từ của năm 2025. Cụm từ lóng này phổ biến trong giới trẻ Gen Alpha và nhanh chóng khiến nhiều người lớn cảm thấy khó hiểu và làm các giáo viên phải đau đầu.

GPT 6-7 chỉ là câu nói đùa?

Được phát âm là "six-seven" (không phải "sixty-seven"), thuật ngữ này đã trở nên nổi bật trên TikTok nhờ bài hát "Doot Doot (6 7)" của Skrilla và hàng loạt meme liên quan đến các cầu thủ bóng rổ cùng nhân vật được gọi là "67 Kid".

Mặc dù "6 7" được cho là một câu nói đùa vui vẻ, nhưng ý nghĩa chính xác của nó vẫn còn gây tranh cãi. Một số người cho rằng nó có thể mang nghĩa "tàm tạm" hoặc "có thể thế này, có thể thế kia", nhưng không ai có thể khẳng định chắc chắn, đặc biệt khi từ này thường đi kèm với một cử chỉ tay đặc trưng.

Lời tuyên bố của Sam Altman có thể chỉ là một trò đùa, nhưng sự trùng hợp này thật sự đáng chú ý. Việc người đứng đầu một công ty AI (trí tuệ nhân tạo) hàng đầu thế giới nhắc đến một thuật ngữ lóng có nghĩa đen là "không có gì" chắc chắn tạo ra sự quan tâm đặc biệt trong cộng đồng.