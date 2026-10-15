Tân thư ký báo chí Nhà Trắng vướng lùm xùm về tư cách luật sư

Theo báo The Guardian ngày 14.10, rắc rối bắt nguồn từ cuộc họp báo đầu tiên của bà Zacharia trên cương vị phát ngôn truyền thông cho Nhà Trắng tuần này. Khi được phóng viên hỏi đã vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề luật sư ở bang nào, nữ thư ký đưa ra câu trả lời khó hiểu: "Khi tôi chuyển đến Trung Quốc". Về sau, bà giải thích với báo The New York Times rằng bản thân đã nghe nhầm câu hỏi do tiếng ồn từ trực thăng và tưởng phóng viên hỏi bà đã ở đâu sau khi tốt nghiệp.

Hồ sơ cho thấy bà Katie Zacharia, 41 tuổi, đã tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học Pepperdine (Mỹ). Dù vậy, điều này không đồng nghĩa việc bà đã có giấy phép hành nghề luật. Báo The Wall Street Journal dẫn nguồn tin tiết lộ bà từng tham gia kỳ thi luật ở bang California vào năm 2011 nhưng thi trượt.

Theo thông tin cá nhân được đăng trên tài khoản LinkedIn, bà ghi từng làm "cố vấn pháp lý" cho Fix California, một tổ chức chính trị theo khuynh hướng bảo thủ. Dù vậy, đoàn luật sư bang California khẳng định không có bất kỳ dữ liệu nào cho thấy bà được cấp phép hành nghề tại đây. Tờ The Washington Post và Đài CNN cũng không tìm thấy bằng chứng nào nào chứng minh bà được cấp phép ở các khu vực khác.

Bà Zacharia cũng đề cập từng làm việc tại Công ty luật Zhong Lun ở Bắc Kinh (Trung Quốc) từ năm 2011 - 2013. Dù vậy, theo quy định, công dân nước ngoài không được phép tham gia kỳ thi sát hạch luật sư của Trung Quốc. Họ vẫn có thể đảm nhiệm một số công việc pháp lý nhất định tại các công ty luật ở nước này.

Tổ chức giám sát Campaign for Accountability đã đệ đơn yêu cầu điều tra hành vi của bà Zacharia. Theo luật pháp bang California, việc mạo danh luật sư khi chưa được cấp phép có thể bị phạt tiền 1.000 USD và đối mặt án tù 1 năm.

Bên cạnh lùm xùm bằng cấp, quá khứ sử dụng mạng xã hội của bà Zacharia cũng bị đào xới. Truyền thông Mỹ phát hiện bà từng đăng tải rồi xóa nhiều bài viết chia sẻ các thuyết âm mưu vô căn cứ nhắm vào những chính trị gia đảng Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump hôm 13.10 đã động viên, nói rằng bà Zacharia "đã làm xuất sắc và thể hiện tốt" trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị mới.