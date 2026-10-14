Màn ra mắt sóng gió của tân thư ký báo chí Nhà Trắng

Theo Hãng AP, cuộc họp báo đầu tiên của bà Katie Zacharia vào ngày 13.10 kết thúc chóng vánh chỉ sau khoảng 14 phút. Nữ thư ký báo chí đọc chậm rãi một tuyên bố mở đầu ca ngợi các chính sách của chính quyền, sau đó chỉ tiếp nhận 3 câu hỏi từ các hãng báo đài trước khi kết thúc cuộc họp.

Tân thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia trả lời họp báo ngày 13.10 ẢNH: REUTERS

Trang Forbes lại ghi nhận màn ra mắt của bà Zacharia vấp phải một số khoảnh khắc bối rối. Khi đề cập chính sách đối ngoại, bà tỏ ra ấp úng và ngập ngừng lúc đánh giá: "Tổng thống Donald Trump đã có một cuộc chiến lịch sử kéo dài một ngày và giờ đây chúng ta có một nền kinh tế bùng nổ, một mối quan hệ tuyệt vời với Venezuela".

Trong một tình huống khác, nữ thư ký vô tình gọi chồng mình là "tổng thống của tôi" trước khi bật cười đính chính. Đặc biệt, khi bị phóng viên chất vấn về việc chưa có giấy phép hành nghề luật sư dù từng được giới thiệu là một luật sư, bà đưa ra một câu trả lời khá khó hiểu rằng bản thân đã thi đỗ kỳ thi luật khi "chuyển đến Trung Quốc".

Nhiều cựu quan chức truyền thông thuộc các đời tổng thống trước đây nhận định màn ra mắt này khá "bất thường" và tỏ ra hoài nghi về khả năng ứng phó của bà. Một số nhà quan sát ẩn danh tại Nhà Trắng chia sẻ với truyền thông rằng tân thư ký đã "khởi đầu sai nhịp" và cần nhanh chóng rèn luyện thêm kỹ năng để làm chủ bục phát biểu.

Tuy nhiên, bất chấp những đánh giá khắt khe từ giới chuyên môn, Tổng thống Trump vẫn công khai bảo vệ và dành lời khen ngợi cho cấp dưới. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định với các phóng viên: "Tôi nghĩ bà ấy đã làm xuất sắc và thể hiện rất tốt". Bà Zacharia cho biết công việc mới không quá khác biệt so với những gì bà từng làm trước đây. Bà từng là cố vấn truyền thông cấp cao của Trump Media and Technology Group (TMTG) - Công ty tại Mỹ quản lý nền tảng mạng xã hội Truth Social.

Cũng tại họp báo, bà Zacharia đã nêu thông tin quan trọng, đó là việc Tổng thống Trump đã yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle từ chức sau hàng loạt cáo buộc về hành vi không chuẩn mực. Bà Guilfoyle đã từ chức dù bác bỏ các cáo buộc.