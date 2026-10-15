Ả Rập Xê Út tố cáo Houthi được Iran hỗ trợ và từ chối đàm phán

Trong cuộc họp báo ngày 15.10, người phát ngôn Turki al-Maliki của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen cho biết lực lượng Houthi đã tấn công sân bay quốc tế Vua Khalid tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) 20 lần từ đầu tháng 10, theo đài Al-Jazeera. Các đợt tấn công làm 17 người thiệt mạng và 333 người bị thương.

Khói lửa bốc lên tại sân bay Vua Khalid ở Riyadh hôm 8.10 ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn cho biết Houthi đã sở hữu các công nghệ tiên tiến với sự hỗ trợ từ các bên khác trong khu vực. Theo ông, Houthi là "nhóm khủng bố" đầu tiên sở hữu tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái (UAV) cảm tử và tàu cao tốc chứa chất nổ. "Chúng tôi sở hữu toàn bộ năng lực để đối phó với các mối đe dọa đó", ông al-Maliki nói.

Người phát ngôn cảnh báo Houthi phải dừng ngay lập tức "toàn bộ hoạt động khủng bố nhắm vào dân thường và hạ tầng dân sự", cho biết liên quân đã phá hủy các kho tên lửa đạn đạo của Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Ông al-Maliki không nêu rõ bên nào đã trang bị công nghệ cho Houthi nhưng trong một cuộc họp báo cùng ngày, Thứ trưởng phụ trách ngoại giao công chúng Rayed Krimly của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cáo buộc Iran đã khuyến khích Houthi tham gia đợt leo thang hiện nay với Riyadh, theo AFP.

Các tay súng Houthi trên đường phố huyện Jabal Habsh, tỉnh Taiz (Yemen). Hình ảnh cắt từ video được công bố ngày 12.10 ẢNH: REUTERS

"Iran tiếp tục trang bị vũ khí, huấn luyện và hỗ trợ lực lượng Houthi, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi cho rằng việc leo thang xung đột của lực lượng Houthi ở giai đoạn mới nhất này được Iran khuyến khích", ông Krimly nói.

Quan chức này cho biết vương quốc vẫn duy trì liên lạc với Iran, ngay cả khi Tehran dường như không muốn nhượng bộ để tìm giải pháp. Ông Krimly cáo buộc lực lượng Houthi từ chối gặp mặt tại Oman trong những tuần gần đây khi giao tranh giữa hai bên leo thang.

"Vào thời điểm bắt đầu đợt leo thang căng thẳng này, chúng tôi đã yêu cầu họ gặp nhau tại Muscat, Oman nhưng họ đã từ chối. Đó là lần liên lạc cuối cùng, diễn ra cách đây vài tuần", ông Krimly cho hay.

Iran chưa bình luận về những tuyên bố trên của phía Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, người phát ngôn quân sự Yahya Saree của Houthi cùng ngày nói rằng các cuộc tấn công của Riyadh ở Yemen "trong hơn 12 năm qua còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì người phát ngôn của Ả Rập Xê Út mô tả".

Ông Saree cảnh báo các hãng hàng không rằng hầu hết không phận và sân bay của Ả Rập Xê Út vẫn không an toàn, "ngoại trừ không phận linh thiêng trên các thánh địa Mecca và Medina".

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Pháp đưa phương tiện đến bảo vệ Ả Rập Xê Út

Mặt khác, ngày 15.10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux cho biết Pháp đang triển khai các hệ thống nhằm giúp bảo vệ các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út theo một thỏa thuận, theo Reuters. Ông từ chối tiết lộ chi tiết về những phương tiện đã được gửi đến Ả Rập Xê Út.

Hồi tháng 9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris sẽ gửi quân đội và hệ thống phòng thủ đến Ả Rập Xê Út để giúp bảo vệ thành phố cảng Yanbu trên biển Đỏ, nơi có vị trí then chốt trong vận chuyển năng lượng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày cho biết hiệp ước phòng thủ chung giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út, cũng như bất kỳ việc triển khai lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ nào theo thỏa thuận này, đều cần sự chấp thuận của quốc hội.

Bộ này thông báo chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về hình thức hỗ trợ mà Thổ Nhĩ Kỳ có thể cung cấp cho Ả Rập Xê Út.

Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký Hiệp ước phòng thủ chung Mecca vào tháng 8, và các quan chức Ankara cho biết quốc hội dự kiến phê chuẩn hiệp ước này trong những ngày tới. Ngoại trưởng Hakan Fidan và các quan chức khác đã bác bỏ việc triển khai binh sĩ để chiến đấu, nhấn mạnh rằng hiệp ước này hoàn toàn mang tính phòng thủ.