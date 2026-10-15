Xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang

Houthi nhận trách nhiệm về vụ tấn công cơ sở trên. Lực lượng này cảnh báo sẽ tiếp tục tập kích các sân bay, kho dầu của Ả Rập Xê Út trong những ngày tới.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công vào huyện Bajil (Yemen) ngày 13.10 Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngày 13.10 đã kêu gọi dân thường sơ tán khỏi một cơ sở dầu mỏ ở thủ đô Sanaa (Yemen) để liên quân chuẩn bị tiến hành một "chiến dịch đặc thù". Đáp lại, người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cảnh báo mọi cuộc tấn công vào Sanaa sẽ phải hứng chịu "đòn đáp trả khốc liệt và đau đớn" nhắm thẳng vào thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Liên quan đến diễn biến tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Houthi đang có "hành vi rất tồi tệ". Đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê Út cũng ra khuyến cáo yêu cầu công dân thận trọng khi muốn đến các sân bay tại Ả Rập Xê Út, sau vụ tập kích sân bay quốc tế King Khalid tuần trước khiến 13 người thiệt mạng.

Liên quan tình hình khu vực, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Ả Rập Xê Út và Houthi. Đài Al Jazeera đưa tin Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar và người đồng cấp Oman Badr Albusaidi đã có cuộc thảo luận nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao nhằm khôi phục hòa bình cho khu vực.



