Liên minh Mecca được kích hoạt trước sức ép từ Houthi

Theo Đài Al Jazeera, nội dung cuộc họp bàn về những biện pháp hỗ trợ Ả Rập Xê Út theo khuôn khổ Hiệp ước phòng thủ chung Mecca vừa được ký kết ngày 7.8. Hiệp ước quy định một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ thành viên nào đều bị xem là cuộc tấn công nhằm vào tất cả nước thuộc liên minh.

Cuộc họp giữa các tổng tham mưu trưởng 3 nước diễn ra một ngày sau khi Đại giáo chủ Saleh bin Fawzan Al-Fawzan của Ả Rập Xê Út kêu gọi quân đội sẵn sàng hy sinh để chiến đấu chống Houthi cho đến khi loại trừ lực lượng này khỏi chính quyền ở Yemen, AFP đưa tin.

Từ trái qua: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký thỏa thuận liên minh Mecca vào tháng 8 Ảnh: Reuters

Về phần mình, Houthi tuyên bố đã phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út hôm 24.9. Giới chức Ả Rập Xê Út thông báo đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo của Houthi. Trước đó, chính quyền Riyadh phát cảnh báo khẩn cấp tại một số khu vực, bao gồm Mecca Jeddah và Yanbu (cảng dầu chính trên biển Đỏ).

Trong lúc giao tranh diễn ra, các ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã họp bên lề Đại hội đồng LHQ tại TP.New York (bang New York, Mỹ), theo Hãng tin Anadolu. Các ngoại trưởng đã lên án những cuộc tấn công nhằm vào Mecca và những địa điểm dân sự khác, trong khi nhấn mạnh quyền tự vệ của Ả Rập Xê Út.

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Cuộc họp được công bố ngay sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trả lời phỏng vấn Đài Fox News, bên lề Đại hội đồng LHQ, rằng lực lượng Houthi chịu trách nhiệm về hành động của họ. Tổng thống Pezeshkian còn cho rằng trách nhiệm chấm dứt xung đột đang nằm trong tay người Mỹ, vì Tehran không muốn tiếp tục giao tranh. Cũng trả lời báo chí, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt chiến sự trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

Theo AFP, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiết lộ đã gửi đề xuất cho Mỹ nhằm chấm dứt xung đột với mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày. "Nếu một số điều kiện cụ thể được đáp ứng, eo biển sẽ mở trong vòng 7 ngày và các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu", theo ông Araghchi.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Paris có kế hoạch "điều động các tài sản quân sự, đồng nghĩa binh sĩ, radar và hệ thống phòng thủ để bảo vệ" Yanbu.