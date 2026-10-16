Ông Trump: Mỹ không cần dùng bom hạt nhân để đánh Iran

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax ngày 15.10, Tổng thống Trump nhấn mạnh loại bom được mệnh danh là "mẹ của mọi loại bom" (MOAB) không phải vũ khí hạt nhân.

"Đó chỉ là một quả bom cực kỳ lớn", ông nói và khẳng định: "Tôi sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng ta không cần phải làm vậy".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15.10.2026 ảnh: ap

Trước đó, theo CNN dẫn lời các quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc đang xem xét phương án sử dụng bom phi hạt nhân GBU-43/B MOAB nhằm vào các cơ sở hạt nhân và hạ tầng năng lượng Iran. Ông Trump cũng bác khả năng triển khai bộ binh đến Iran, đồng thời khẳng định Washington và Tehran đang có những cuộc thảo luận "hiệu quả".

Khi được hỏi về mức độ tin tưởng đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump trả lời: "Thành thật mà nói, tôi không tin tưởng ai cả. Trong chính trị, tôi không tin tưởng ai".

Song song với các phương án quân sự, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 15.10 tuyên bố tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm cắt nguồn tài chính phục vụ hoạt động quân sự của Iran. "Vòng vây đang siết chặt nền kinh tế Iran", ông viết trên mạng xã hội X.

Về phía Iran, Kênh Channel 16 của Israel ngày 15.10 dẫn lời các quan chức an ninh cho biết Tehran đã khôi phục ít nhất 400 bệ phóng tên lửa hoạt động, gần bằng mức 420 bệ trước xung đột. Các đánh giá tình báo cho thấy Iran vẫn duy trì đáng kể năng lực sản xuất tên lửa và máy bay không người lái (UAV)

Cùng ngày, Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mostafa Izadi tuyên bố lực lượng nước này đã sẵn sàng đối phó mọi mối đe dọa trên bộ, trên biển và trên không.

Tổng tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami đồng thời khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi các quyền lợi của Tehran được tôn trọng. Tướng Hatami khẳng định quân đội Iran và IRGC đang giám sát chặt chẽ khu vực, đồng thời cảnh báo các tàu đối phương không thể tiến vào vùng biển vịnh Oman và eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia cảnh báo một chiến dịch quân sự mới của Mỹ có thể đối mặt với nhiều thách thức hơn so với các đợt tấn công trước đây.

Thủ tướng Anh cáo buộc Iran muốn tấn công căn cứ không quân, Tehran bác bỏ

Chuyên gia an ninh Afzal Ashraf tại Đại học Loughborough (Anh) nhận định một chiến dịch quân sự mới của Mỹ có thể kém hiệu quả hơn trước do Iran đã thích nghi. Ông cảnh báo sự chênh lệch chi phí khi những UAV, tên lửa tương đối rẻ của Iran có thể buộc Mỹ sử dụng tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu USD.

Theo Al Jazeera dẫn lời ông Ashraf, các cuộc tấn công tiếp theo còn có nguy cơ đe dọa hoạt động của một số căn cứ Mỹ tại vùng Vịnh, trong khi xung đột kéo dài có thể làm gia tăng bất ổn chính trị trên toàn khu vực.

Trong khi đó, chuyên gia Patrick Bury tại Đại học Bath (Anh) cho rằng duy trì phong tỏa các cảng Iran và hộ tống tàu thương mại qua Hormuz là lựa chọn khả thi hơn đối với Washington, dù nguy cơ tiếp tục xảy ra các cuộc không kích vẫn hiện hữu.