Mỹ tính ra đòn vào Iran trước bầu cử giữa kỳ?

Theo các báo cáo của truyền thông Mỹ, Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc soạn thảo các phương án tấn công quân sự nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3.11, theo đài TRT ngày 8.10.

Đáp lại các thông tin được đưa ra, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết: "Nhiệm vụ của Bộ là phát triển và trình bày các phương án quân sự cho tổng thống". Vị quan chức này không xác nhận cũng không phủ nhận kế hoạch.

Trước đó, tờ The Atlantic ngày 7.10 cho hay phạm vi, danh sách mục tiêu và sự chấp thuận cuối cùng cho các cuộc tấn công tiềm năng vẫn đang được thảo luận nội bộ. Một số cố vấn tổng thống cho rằng thời điểm thích hợp hơn để tiến hành các cuộc tấn công là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để tránh giá nhiên liệu trong nước tăng vọt.

Một quan chức Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump "có thể sử dụng mọi lựa chọn bất cứ lúc nào", đồng thời nói thêm: "Mỹ đang ở vị thế rất mạnh... Tổng thống Trump nắm giữ mọi lợi thế và sẽ làm bất cứ điều gì tốt nhất cho đất nước".

Nhà Trắng được cho là đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc soạn thảo kế hoạch tấn công Iran trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ẢNH: AP

Hãng tin Axios cùng ngày 8.10 tiết lộ rằng Lầu Năm Góc đã chỉ thị Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vài ngày trước đó hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran, bao gồm tấn công các cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tầng và hạt nhân.

Chỉ thị hiện không nêu rõ ngày khởi động chiến dịch cụ thể, và Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Mỹ và Israel cho biết hành động này có thể diễn ra cùng thời điểm với cuộc bầu cử quốc hội Israel ngày 27.10.

Nguồn tin cho hay kế hoạch này có thể đưa ra sau cuộc họp kéo dài tại Camp David (Mỹ) vào ngày 2.10 giữa đội ngũ an ninh quốc gia của ông Trump và nếu các hoạt động quân sự quy mô lớn được nối lại, nhiều khả năng Mỹ và Israel sẽ phối hợp hành động.

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Tổng thống Trump ngày 7.10 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo nguồn tin đầu tiên từ Israel, cuộc điện đàm diễn ra sau khi ông Netanyahu có cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia về vấn đề Iran.

Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Marco Rubio cho hay trọng tâm của cuộc họp là hoạch định chính sách đối ngoại dài hạn. Trong khi đó, một quan chức Israel cho biết cuộc họp tập trung vào khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn ở Iran, theo Axios.

Hiện Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về các kế hoạch của Mỹ và Israel.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nêu rõ “những cân nhắc và điều kiện” nhằm chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, đồng thời thông báo đạt tiến triển với Oman trong việc thiết lập các tuyến vận chuyển an toàn qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA.