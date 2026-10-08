Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ ca ngợi thủy thủ tàu sân bay, Iran nêu 'lằn ranh đỏ'

Theo Hải quân Mỹ, tàu sân bay USS Abraham Lincoln, soái hạm của nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln, dự kiến cập cảng ở thành phố San Diego thuộc bang California vào ngày 8.10 (giờ Mỹ).

USS Abraham Lincoln rời California vào tháng 11.2025 để thực hiện nhiệm vụ tại Biển Đông, sau đó được điều hướng đến Trung Đông trước khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln rời cảng Laem Chabang, gần thành phố Pattaya (Thái Lan) vào ngày 6.9 Ảnh: AFP

Tàu sân bay này đã hoạt động trên biển liên tục cho đến khi ghé cảng Thái Lan trong tháng 9. Theo Lầu Năm Góc, đợt triển khai vừa qua của tàu sân bay USS Abraham Lincoln kéo dài hơn 260 ngày liên tục mà không ghé cảng, một kỷ lục chưa từng có.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cáo buộc nhiều báo đài tìm cách biến thủy thủ đoàn của nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln thành biểu tượng của sự bất ổn hoặc một sứ mệnh thất bại thay vì những người hùng trong cuộc xung đột với Iran.

Ông Hegseth đã trao bằng khen của Tổng thống Mỹ Donald Trump ghi nhận những thành tích của họ trong cuộc chiến với Iran. Ông Hegseth cho hay các thành tích của nhóm tác chiến tàu sân bay này bao gồm việc đánh chìm 64 tàu chiến Iran, phá hủy 21 tên lửa hành trình chống hạm, thực hiện 3.693 phi vụ tác chiến, phóng 450 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và khai hỏa khoảng 621 tấn đạn dược vào Iran.

"Điều tạo nên sự khác biệt cho quân đội Mỹ, Hải quân Mỹ và tất cả các thủy thủ ở đây chính là khả năng thích ứng, sự kiên cường và tinh thần vượt khó – các bạn vẫn hoàn thành sứ mệnh bất chấp mọi trở ngại. Đúng vậy, công việc này rất gian nan. Đó là lý do các bạn có mặt ở đây. Các bạn thực hiện những nhiệm vụ khó khăn và đầy thử thách", ông Hegseth nói với thủy thủ đoàn.

Bộ trưởng Hegseth cho biết thủy thủ đoàn của nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln đã góp phần đảm bảo mục tiêu của Mỹ là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. "Các bạn đã thay đổi dòng chảy lịch sử", ông nói với họ hôm 7.10.

Việc tàu sân bay USS Abraham Lincoln trở về diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt của cuộc chiến Mỹ - Iran, cuộc xung đột đã gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu và trở thành gánh nặng chính trị đối với Tổng thống Trump cùng đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Rộ tranh cãi sau phát ngôn của ông Trump về khả năng Iran 'diệt' 2 thành phố Mỹ

Cuộc chiến với chi phí lên tới 3 tỉ USD mỗi tháng đã trở thành vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử. Giá năng lượng tăng cao đã đẩy ông Trump và đảng Cộng hòa vào thế phòng thủ tại các bang cạnh tranh gay gắt, nơi sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Ông Trump đang cân nhắc các bước đi tiếp theo đối với Iran, bao gồm việc có nên leo thang các cuộc tấn công trước hay sau cuộc bầu cử hay không, trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Tehran để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, theo Reuters.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu với Reuters hôm 5.10 rằng Iran phải cắt giảm "đáng kể" năng lực làm giàu uranium để đáp ứng các yêu cầu của Mỹ và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 7 tháng giữa hai nước.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran cho hay chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra với Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran, và Washington phải đáp ứng các điều kiện của Tehran trước khi đàm phán hạt nhân có thể bắt đầu, theo Reuters.

Vị quan chức này khẳng định việc Mỹ công nhận quyền làm giàu uranium của Iran là điều kiện tiên quyết và Tehran "sẽ không nhượng bộ dưới bất kỳ hình thức nào" về vấn đề này. Tuy nhiên, ông nói rằng các chi tiết cụ thể về hoạt động làm giàu uranium có thể được thảo luận sau.