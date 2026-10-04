Tàu sân bay Mỹ cùng 4.800 quân nhân tới Phuket

Reuters dẫn thông báo từ Hải quân Mỹ cho hay Phuket là điểm dừng chân đầu tiên của nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush kể từ khi rời Norfolk (thuộc bang Virginia) và Mayport (bang Florida) vào tháng 3.

Tàu sân bay Mỹ USS George H.W. Bush đến gần cảng nước sâu Phuket của Thái Lan ngày 4.10 Ảnh: Reuters

Các thủy thủ sẽ tham gia các hoạt động văn hóa và cộng đồng tại Phuket, bao gồm các chuyến tham quan ngắm cảnh và một trận bóng đá giao hữu giữa Mỹ và Thái Lan.

Báo chí Thái Lan đưa tin tàu sân bay USS George H.W. Bush neo đậu ngoài khơi, trong khi các thành viên thủy thủ đoàn dự kiến sẽ lên bờ qua cảng nước sâu Phuket và dành thời gian tại hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng ở miền nam Thái Lan này từ ngày 4-9.10.

Theo Hải quân Mỹ, trong 6 tháng qua, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush đã hỗ trợ chiến dịch Epic Fury và hoạt động phong tỏa hàng hải của Mỹ trong khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ, nhằm đảm bảo an ninh và ổn định hàng hải tại Trung Đông.

Trong tháng trước, tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln, cùng khoảng 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu, cũng đã có chuyến cập cảng 5 ngày tại Laem Chabang thuộc miền đông Thái Lan để nghỉ ngơi.

Một lãnh đạo địa phương từng ước tính rằng mỗi quân nhân Mỹ từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln có thể chi tiêu tới 3.000 baht (hơn 2,3 triệu đồng)/ngày trong chuyến thăm đó.

Tàu USS Abraham Lincoln chưa từng ghé cảng kể từ khi rời Guam vào tháng 12.2025, lập kỷ lục về thời gian triển khai liên tục trên biển dài nhất đối với một tàu sân bay Mỹ. Đã xuất hiện những lo ngại về điều kiện sinh hoạt ngày càng xuống cấp trên tàu sân bay này cũng như sức khỏe tinh thần của thủy thủ đoàn.