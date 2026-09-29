Máy bay rơi khỏi tàu sân bay Mỹ, 4 thủy thủ bị thương lúc trục vớt

Hải quân Mỹ ngày 29.9 thông báo trên mạng xã hội X rằng một sự cố xảy ra trong lúc trục vớt máy bay đã làm 4 thủy thủ trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower bị thương, theo Reuters.

Máy bay huấn luyện T-45C Goshawk trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ngày 31.8.2026 ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Tai nạn xảy ra tại vùng biển ngoài khơi bang Virginia, bờ đông nước Mỹ vào tối 28.9 liên quan một máy bay 2 chỗ ngồi của Không đoàn tàu sân bay số 3.

Hai phi công lái chiếc máy bay đã nhảy dù và được đưa về tàu an toàn. Sau đó, trong quá trình trục vớt máy bay, sự cố xảy ra khiến 4 thủy thủ trên tàu bị thương và được chăm sóc. Một người trong số đó được chuyển đến bệnh viện khu vực Norfolk để điều trị chấn thương không đe dọa đến tính mạng.

Tai nạn xảy ra trong quá trình tàu Eisenhower đang chạy thử sau khi được sửa chữa hồi tháng 7, theo trang USNI News.

Máy bay tiêm kích F/A-18F Super Hornet trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ngày 6.5.2026 ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Hải quân Mỹ không nêu rõ chiếc máy bay nào bị rơi nhưng các máy bay có 2 chỗ ngồi phục vụ trong các không đoàn của lực lượng này bao gồm tiêm kích F/A-18F Super Hornet và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler. Ngoài ra, Hải quân Mỹ còn có máy bay huấn luyện T-45 Goshawk có 2 chỗ ngồi.

USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) là tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz, được biên chế vào năm 1977.