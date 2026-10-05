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    Thế giới

    Trung Quốc phát cảnh báo tới Philippines liên quan Biển Đông

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Chiến khu Nam bộ thuộc quân đội Trung Quốc hôm nay 5.10 cáo buộc máy bay Philippines 'đã xâm phạm trái phép không phận lãnh thổ phía trên đảo Hoàng Nham', tên Trung Quốc gọi bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, theo AFP.

    Phát ngôn viên Chiến khu Nam bộ Địch Sĩ Thần khẳng định trong một tuyên bố được đăng trên mạng xã hội WeChat hôm nay rằng lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc đã theo dõi, giám sát máy bay Philippines, đồng thời phát cảnh báo và yêu cầu rời đi theo đúng luật pháp và quy định.

    Trung Quốc phát cảnh báo tới Philippines liên quan bãi cạn Scarborough ở Biển Đông - Ảnh 1.

    Một con tàu được Lực lượng Tuần duyên Philippines xác định là tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vào ngày 15.6

    Ảnh: AFP

    Ông Địch cáo buộc hành động của Philippines "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc" và cảnh báo Manila "phải chấm dứt ngay các hành vi vi phạm quyền lợi và những hành động khiêu khích".

    Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Philippines. Trong một tuyên bố hôm 4.10, quân đội Philippines cáo buộc một máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc đã cản trở "chuyến tuần tra quân sự thường lệ" do máy bay Cessna 208 thực hiện gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông hôm 3.10.

    Theo quân đội Philippines, chiếc J-16 đã nhiều lần tiếp cận và thực hiện các động thái áp sát máy bay Philippines, trong đó có việc di chuyển cắt ngang phía trước, bay vòng quanh máy bay Philippines.

    Dù chiếc Cessna 208 đã hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn, quân đội Philippines gọi vụ việc là "một phần trong chuỗi hành vi thiếu an toàn và mang tính cưỡng ép tái diễn nhắm vào các tàu và máy bay của chính phủ Philippines khi đang thực hiện các hoạt động hợp pháp".

    Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên vào năm 2012. Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP.

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