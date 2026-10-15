CNN: Mỹ cân nhắc sử dụng 'mẹ của các loại bom' chống Iran

Đài này dẫn lời nhiều quan chức thạo tin cho biết quân đội Mỹ đã chuẩn bị sẵn các phương án cho trường hợp Tổng thống Donald Trump ra lệnh khôi phục chiến sự với Iran. Trong số đó có phương án sử dụng GBU-43, "mẹ của các loại bom", để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và địa điểm hạt nhân của Iran.

"Mẹ của các loại bom" GBU-43 tại căn cứ Eglin trước vụ thử nghiệm hồi năm 2003 ẢNH: REUTERS

Được mệnh danh là "mẹ của các loại bom", GBU-43 nặng 9,79 tấn, dài 9,17 mét và có đường kính 1,02 mét. Quả bom chứa hơn 8 tấn thuốc nổ, được dẫn hướng bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS.

GBU-43 được thiết kế vào năm 2002 và được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 3.2003, chỉ vài ngày trước khi Mỹ tấn công Iraq. Đây từng được xem là loại bom phi hạt nhân uy lực nhất từng được chế tạo, với sức nổ tương đương 11 tấn TNT. Theo Không quân Mỹ, khi GBU-43 được thử nghiệm năm 2003, một đám mây hình nấm khổng lồ có thể được nhìn thấy từ khoảng cách 32 km. Năm 2017, Mỹ thả quả bom này xuống căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan.

GBU-43 là loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của Mỹ. Khả năng sử dụng quả bom này lần đầu tiên trong xung đột với Iran sẽ là bước leo thang đáng kể, dù vẫn còn nhiều hoài nghi về mức độ hiệu quả trong việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược của Tổng thống Donald Trump hoặc thay đổi cán cân xung đột, theo các nguồn tin của CNN.

GBU-43 được thử nghiệm hồi năm 2003 ẢNH: REUTERS

Ông Trump được cho là đang chịu áp lực phải chấm dứt cuộc chiến khi đảng Cộng hòa đứng trước nguy cơ bị cử tri chống lại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Tuy nhiên, chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần một thỏa thuận.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin của CNN.

Phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Montana vào tối 14.10, ông Trump nói không rõ Mỹ đang đàm phán với ai. "Họ không có hải quân. Họ không có không quân. Quân đội của họ bị tàn phá. Dàn lãnh đạo của họ đã ra đi. Lẽ ra tôi nên để các lãnh đạo của họ sống vì tôi chả biết chúng ta đang đàm phán với ai", ông Trump nói, theo tờ The Hill.