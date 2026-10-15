Ông Trump đòi xử bắn người rò rỉ kế hoạch không kích Iran

Trong cuộc vận động tranh cử tại thành phố Bullhead, bang Arizona vào ngày 14.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng những người làm rò rỉ thông tin chính phủ "đáng bị xử bắn". Ông chỉ trích gay gắt việc tiết lộ các thông tin quân sự nhạy cảm liên quan đến những cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi năm ngoái, theo đài Newsmax.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện ở thành phố Bullhead, bang Arizona ngày 14.10 ẢNH: REUTERS

"Có kẻ đã làm rò rỉ thông tin, một kẻ đê tiện. Hắn ta đáng lẽ phải ngồi tù và bị xử bắn. Hắn nên ở trong tù suốt quãng đời còn lại", ông Trump nói với những người ủng hộ, đề cập chiến dịch không kích Midnight Hammer của Mỹ vào tháng 6.2025 nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

"Chúng tiết lộ rằng chúng ta xuất phát lúc 12 giờ 7 phút từ Missouri, thông tin đó xuất hiện trên tờ The New York Times và CNN. Chúng tiết lộ cả thời điểm chúng ta xuất phát lẫn thời điểm chúng ta đến nơi", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo cho biết vụ rò rỉ này đã khiến ông phải liên lạc với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Dan Caine để thảo luận về các rủi ro an ninh tiềm ẩn, sau đó quyết định đổi thời gian tiến hành chiến dịch.

Tổng thống Trump cho biết chiến dịch đã bị hoãn lại 2 ngày trước khi được tiến hành vào đúng giờ xuất phát như kế hoạch ban đầu - quyết định mà ông cho rằng đã khiến phía Iran hoàn toàn bất ngờ.

"Nhưng chúng lại làm rò rỉ thông tin. Theo tôi, những kẻ làm rò rỉ thông tin đáng bị xử bắn. Ngày trước, chúng ta từng xử bắn những kẻ làm rò rỉ thông tin như vậy", ông Trump nói.

Ông Trump nói rằng chiến dịch tấn công Iran là hành động mang tính "phòng vệ" và xem việc rò rỉ thông tin là vấn đề nghiêm trọng, gọi người tiết lộ là "cặn bã của xã hội".

Sau cuộc tấn công, một số cơ quan truyền thông đã công bố các thông tin từ một báo cáo sơ bộ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ.

Theo đài Al-Jazeera, báo cáo này - vốn chưa được công khai - cho thấy Iran đã kịp di chuyển một phần lượng uranium được làm giàu ra khỏi các địa điểm bị Mỹ ném bom. Báo cáo cũng cho rằng mức độ thiệt hại đối với các cơ sở hạt nhân của Iran ít nghiêm trọng hơn so với những gì ông Trump tuyên bố.