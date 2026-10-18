Tổng thống Iran nhắn gửi điều quan trọng tới tân Bộ trưởng Quốc phòng

Theo truyền hình nhà nước Iran, các thành viên quốc hội nước này đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông Mehrdad Akhlaghi cho vị trí tân Bộ trưởng Quốc phòng. Trong tổng số 277 phiếu bầu, ông nhận được 237 phiếu thuận, 15 phiếu chống. Hãng thông tấn Mehr cho hay quốc hội đã xem xét trình độ chuyên môn và kế hoạch sắp tới do ông Akhlaghi đệ trình.

Ông Akhlaghi là một quan chức cấp cao lâu năm trong ngành quốc phòng Iran. Ông từng đứng đầu Tổ chức Công nghiệp Hàng không vũ trụ Iran và Tập đoàn Công nghiệp Shahid Bagheri (SBIG) - đơn vị có liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Vì những hoạt động trên, ông đã trở thành mục tiêu cấm vận của Mỹ từ lâu, theo Hãng Anadolu.

Một phiên họp tại trụ sở quốc hội Iran hồi tháng 8.2024 ẢNH: REUTERS

Phát biểu trực tuyến tại quốc hội trước buổi bỏ phiếu ngày 18.10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông Akhlaghi hiện đang chịu các lệnh cấm vận của Mỹ. Ông Pezeshkian nói rằng tân Bộ trưởng Akhlaghi có tên trong "danh sách ám sát" của Washington, do đó bày tỏ hy vọng ông Akhlaghi "có thể tự bảo vệ bản thân, tiếp tục sống và làm việc để củng cố năng lực quốc phòng của đất nước".

Mỹ chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Pezeshkian cũng như quyết định bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng từ phía Tehran.

Ông Akhlaghi được bổ nhiệm để thay thế ông Aziz Nasirzadeh, người đã thiệt mạng trong các đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Xung đột Mỹ - Iran kéo dài đến nay gần 8 tháng, trong khi kịch bản chấm dứt xung đột vẫn còn xa vời.

Cũng phát biểu trong ngày 18.10, Tổng thống Pezeshkian tuyên bố Iran không tìm cách tấn công các quốc gia khác nhưng sẽ đáp trả quyết liệt mọi hành động nhắm vào lãnh thổ của mình. "Nền quốc phòng của chúng ta không chỉ có tên lửa, mà còn đến từ người dân và sự đoàn kết, gắn bó trong nước", ông Pezeshkian nhấn mạnh.