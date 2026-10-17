Iran phản ứng sau khi bị tố khuyến khích Houthi tấn công Ả Rập Xê Út

Kể từ khi cuộc nội chiến tại Yemen bùng phát trở lại vào tháng 7, lực lượng Houthi, được Iran hậu thuẫn, đã liên tục tấn công vào các mục tiêu của Ả Rập Xê Út, bao gồm tàu chở dầu trên biển Đỏ, cơ sở dầu khí và sân bay quốc tế tại thủ đô Riyadh.

Khói đen lớn bốc lên từ khu vực lưu trữ nhiên liệu tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út ngày 19.9 Ảnh: Reuters

Hôm 16.10, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố đã "đánh chặn và phá hủy 3 máy bay không người lái tại khu vực phía nam và Riyadh... cùng 2 tên lửa hành trình trên biển Đỏ", trong bối cảnh vương quốc này liên tục hứng chịu các đợt tấn công từ Houthi, theo AFP.

Trước đó vào ngày 15.10, một quan chức Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cáo buộc Iran đã "khuyến khích" sự leo thang này.

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 16.10 tuyên bố: "Cộng hòa Hồi giáo Iran bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Iran đóng vai trò trong các hoạt động của Houthi. Các lực lượng vũ trang Yemen hành động dựa trên lợi ích và đánh giá của riêng họ. Những cáo buộc như thế hoàn toàn thiếu cơ sở đối với những ai am hiểu về mối quan hệ giữa Iran và các đối tác của mình. Dù vậy, Iran không cho rằng việc leo thang căng thẳng là có lợi cho bất kỳ bên nào".

Houthi tấn công dinh tổng thống ở Yemen, Hội đồng Bảo an ra tuyên bố

Các cuộc tấn công của Houthi đã gia tăng kể từ khi lực lượng này phát động một chiến dịch tấn công chớp nhoáng tại Yemen vào tháng 9, chiếm giữ các vùng lãnh thổ chiến lược do quân chính phủ kiểm soát dọc theo bờ biển Đỏ.

Các lực lượng chính phủ Yemen, với sự hỗ trợ từ Không quân Ả Rập Xê Út, đã phát động phản công nhằm giành lại những khu vực bị Houthi chiếm giữ, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể đảo ngược tình thế.

Hôm 16.10, cơ quan an ninh địa phương tại Aden, thủ đô lâm thời của chính phủ Yemen, thông báo 2 quả tên lửa đã rơi vào khuôn viên sân bay thành phố. Cơ quan này khẳng định đây là "vụ việc thứ hai kiểu này trong vòng chưa đầy một tuần", không có thương vong nào được ghi nhận.

Trong khi đó, Houthi tuyên bố cuộc tấn công mới nhắm vào "trụ sở chỉ huy của các lực lượng Ả Rập Xê Út" cùng một kho vũ khí ở Aden.

Bộ Thông tin Yemen thông báo một chuyến bay của Hãng hàng không Yemenia Airways từ Aden đi Cairo (Ai Cập) đã suýt trúng tên lửa.

Theo thông báo này, máy bay đang chuẩn bị cất cánh thì Houthi tấn công sân bay bằng 2 quả tên lửa. Những quả tên lửa rơi cách máy bay khoảng 500 m và cách tâm đường băng khoảng 100 m.

Trước đó một ngày, Houthi đã phóng tên lửa vào dinh tổng thống ở Aden, khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương, theo thông tin từ Bộ trưởng Y tế Yemen.