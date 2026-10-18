Mỹ giải thích chuyện hoãn trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa cho biết, việc Tổng thống Donald Trump tạm hoãn áp dụng các biện pháp trừng phạt và thuế quan sâu rộng đối với Nga sẽ kéo dài 60 ngày, nhằm mục đích phân tích tác động của chúng đối với nền kinh tế toàn cầu.

"Tổng thống (Trump) muốn dành khoảng thời gian 60 ngày này để phân tích xem việc áp đặt các biện pháp trừng phạt và thuế quan sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế toàn cầu, cũng như đối với chính nền kinh tế Mỹ", AFP ngày 18.10 dẫn lời ông Rubio nói, đồng thời lưu ý rằng các hạn chế kinh tế này liên quan đến nhiều quốc gia khác chứ không chỉ riêng Nga.

Tổng thống Trump nói rằng việc nới lỏng cấm vận Nga là vì lợi ích quốc gia của Mỹ và tốt cho Mỹ, theo Reuters.

Biểu tình lan rộng ở Pháp

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết 1.200 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp vào ngày 17.10 và 150 cảnh sát đã bị thương.

Pháp đang trải qua đợt biểu tình leo thang thành bạo lực Ảnh: Reuters

"Thật là một phép màu khi con số thương vong không cao hơn thế", ông nói khi đến thăm các sĩ quan đang làm nhiệm vụ tại trung tâm Paris sau một ngày xảy ra các cuộc đụng độ và hôi của. Thủ tướng Lecornu tuyên bố chính phủ sẽ không để bị đe dọa bởi bạo lực.

Theo Reuters, các cuộc bạo loạn đã bùng phát tại nhiều thành phố trên khắp nước Pháp vào ngày 17.10, khi các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt leo thang và sự suy giảm của các dịch vụ công cộng vượt khỏi tầm kiểm soát, tạo nên một trong những đợt bạo lực tồi tệ nhất trong vòng nhiều năm.

Trong khi hàng trăm nghìn người tham gia biểu tình ôn hòa trên đường phố tại hàng chục thành phố, các nhóm quá khích đã tấn công các tòa nhà công cộng, cướp phá các cửa hàng xa xỉ cùng siêu thị, đồng thời tấn công lực lượng cảnh sát và phương tiện của họ.

Tại Limoges, tòa thị chính đã bị phóng hỏa. Ở Marseille, những người biểu tình mặc đồ đen xông vào tòa thị chính và vẽ các hình ảnh vô chính phủ lên tòa nhà. Còn tại Lyon, những người biểu tình đã đốt cháy văn phòng du lịch của thành phố.

Người biểu tình quá khích đeo mặt nạ ném chai lọ trong các cuộc đụng độ với cảnh sát Pháp Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết có khoảng 550.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp cả nước. Trong khi đó, công đoàn CGT ước tính con số người biểu tình lên tới 800.000 người, theo Reuters.

Tổng thống Emmanuel Macron cam kết sẽ truy tố và trừng phạt những kẻ đã thực hiện các hành vi tấn công. "Tất cả chúng ta sẽ đoàn kết chống lại những kẻ gieo rắc hỗn loạn, những kẻ chỉ tìm cách phá hoại các thể chế của chúng ta và ngăn cản những người đang bày tỏ yêu cầu của họ một cách ôn hòa, ông viết trên mạng xã hội X.

IS tấn công đẫm máu ở Nigeria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 17.10 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một vụ tấn công đẫm máu nhắm vào một trại quân sự ở Nigeria ít ngày trước đó. Reuters ngày 18.10 đưa tin IS khẳng định đã sát hại 21 quân nhân trong cuộc tấn công vào một căn cứ quân đội tại bang Borno, nằm ở phía đông bắc Nigeria.

Theo các nguồn tin quân sự và người dân địa phương, ít nhất 10 binh sĩ đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một cuộc tấn công phối hợp nhắm vào căn cứ này tại khu vực Guzamala vào tối 13.10.

Tổng thống Ai Cập muốn Quốc hội cho phép hỗ trợ Ả Rập Xê Út

Quốc hội Ai Cập dự kiến họp khẩn cấp hôm nay 18.10, sau khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi yêu cầu các nhà lập pháp cho phép hỗ trợ hệ thống phòng thủ của Ả Rập Xê Út trước các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi ở Yemen, nếu phía Riyadh đưa ra yêu cầu.

AFP dẫn lời Tổng thống Sisi phát biểu tại lễ tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Ai Cập rằng Cairo không thể đứng nhìn trong khi Ả Rập Xê Út "bị tổn hại hoặc an ninh và sự ổn định của quốc gia này bị đe dọa".

Ông cho biết thêm rằng bất kỳ hoạt động triển khai quân sự nào cũng cần có sự phê chuẩn của Quốc hội, đồng thời yêu cầu các nhà lập pháp triệu tập một phiên họp khẩn cấp để cấp thẩm quyền nếu chính phủ nhận được yêu cầu.



Tổng thống Sisi nhấn mạnh: "Tôi không nói đến việc chiến đấu hay tấn công bất kỳ ai. Chúng ta chỉ đang nói về việc phòng thủ".

Ngay sau yêu cầu của ông Sisi, tờ Al-Ahram đưa tin Quốc hội Ai Cập sẽ tổ chức phiên họp khẩn cấp vào ngày 18.10 nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.