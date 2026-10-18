Các bên phản ứng ra sao sau khi ông Trump hoãn cấm vận Nga?

Phản ứng trước quyết định của Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17.10 xem đây là động thái “sai lầm”. Hãng Reuters dẫn nhận định từ lãnh đạo Ukraine rằng việc dỡ bỏ cấm vận sẽ chỉ tiếp thêm động lực để Moscow đẩy mạnh chiến dịch quân sự.

Ông Zelensky cũng bày tỏ lo ngại Mỹ có thể sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp cấm vận kinh tế trong tương lai, đặc biệt là khi thiếu vắng sự ủng hộ mạnh mẽ từ cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đặt nền móng cho đạo luật gây sức ép kinh tế lên Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra tại Bỉ ngày 16.10 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16.10 ký sắc lệnh hành pháp đình chỉ các lệnh cấm vận và biện pháp thuế quan nhằm vào Nga. Các biện pháp này vốn nằm trong Đạo luật Graham được ông Trump ký ban hành vào tháng 9 và dự kiến có hiệu lực vào tuần tới.

Lý giải về quyết định này, ông Trump cho biết việc nới lỏng cấm vận là vì lợi ích quốc gia của Mỹ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Washington đang nỗ lực kiềm chế giá xăng dầu đang tăng cao trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3.11.

Giới chức Nga đã dành lời khen cho sắc lệnh của ông Trump. Đặc phái viên Nga về đầu tư, ông Kirill Dmitriev, gọi đây là "khoảnh khắc lịch sử”. Ông cho rằng nếu các lệnh cấm vận có hiệu lực, chúng có thể khiến toàn bộ hợp tác kinh tế giữa Nga và Mỹ bị đình trệ hoàn toàn.

Sắc lệnh của ông Trump đã vấp phải sự phản đối từ lưỡng đảng tại quốc hội Mỹ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rick Scott nhấn mạnh Mỹ cần làm mọi cách để duy trì áp lực kinh tế lên Nga. Đồng quan điểm, thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis gọi quyết định đình chỉ Đạo luật Graham (vốn được thượng viện thông qua với tỷ lệ áp đảo 86 - 11) là hành động khó hiểu.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer và thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cùng đảng đã kịch liệt phản đối động thái nới lỏng kinh tế đối với Moscow và kêu gọi quốc hội hành động.

Dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, giới quan sát nhận định quốc hội Mỹ khó có thể đưa ra biện pháp can thiệp tức thì. Theo Hãng tin AP, cả thượng viện và hạ viện đều đang trong kỳ nghỉ cho đến sau ngày bầu cử, khiến khả năng lật ngược sắc lệnh hành pháp của ông Trump trong ngắn hạn rất khó xảy ra.