Ông Trump có động thái khi biện pháp gây sức ép lên Nga sắp có hiệu lực

"Như đã nêu chi tiết hơn tại mục 4 của sắc lệnh này, tôi quyết định miễn áp dụng các biện pháp cấm vận, hạn chế và thuế quan được quy định trong Đạo luật Graham", ông Trump nhấn mạnh trong sắc lệnh hành pháp được Nhà Trắng công bố ngày 16.10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở bang Florida ngày 16.10 Ảnh: AFP

Sắc lệnh nêu rõ rằng việc miễn trừ này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Tổng thống Trump hoặc các quan chức cấp cao trong chính quyền của ông xác định rằng "cần có các hành động tiếp theo".

"Tôi đã gửi tới Quốc hội văn bản khẳng định rằng việc cấp quyền miễn trừ vào thời điểm này là vì lợi ích quốc gia của Mỹ", ông Trump nhấn mạnh trong sắc lệnh.

Trong khi đó, hạ nghị sĩ Mỹ Don Beyer thuộc đảng Dân chủ đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Trump vì quyết định miễn trừ nói trên, cho rằng ông Trump đang nhượng bộ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Đạo luật Lindsey O. Graham về cấm vận Nga và Iran năm 2026" được Tổng thống Trump ký ban hành vào ngày 18.9.

Đạo luật này, với người ủng hộ chính tại Quốc hội Mỹ là cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham (thuộc đảng Cộng hòa) dự kiến áp đặt mức thuế lên tới 100% trong vòng 30 ngày đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ 5 quốc gia nhập khẩu dầu thô hoặc khí đốt lớn nhất của Nga.



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Quy định mới cũng áp dụng cho bất kỳ quốc gia nào cố tình mua dầu hoặc khí đốt từ Nga sau 30 ngày kể từ khi luật có hiệu lực, hoặc nằm trong nhóm 5 quốc gia hàng đầu hỗ trợ Nga lách các lệnh cấm vận.

Những quốc gia mua dầu lớn của Nga như Trung Quốc và Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại về luật cấm vận nói trên.