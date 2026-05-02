Trung Quốc ngăn chặn lệnh cấm vận của Mỹ đối với 5 công ty

Văn Khoa
Văn Khoa
02/05/2026 22:57 GMT+7

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 2.5 thông báo đã ban hành lệnh cấm để ngăn chặn các lệnh cấm vận của Mỹ đối với 5 công ty Trung Quốc bị cáo buộc mua dầu của Iran, theo Tân Hoa xã.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã nêu tên 5 công ty nói trên là Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical và Shandong Shengxing Chemical, theo Reuters.

Trung Quốc ngăn chặn lệnh cấm vận của Mỹ đối với 5 nhà máy lọc dầu - Ảnh 1.

Tổ hợp lọc dầu và hóa dầu mới của Công ty Hengli Petrochemical tại thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) vào ngày 16.7.2018

Ảnh: Reuters

Trong tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận đối với Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, cáo buộc công ty này mua dầu của Iran trị giá hàng tỉ USD, trong một động thái gia tăng nỗ lực lâu dài của Washington nhằm hạn chế doanh thu dầu mỏ của Tehran.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái đã áp đặt lệnh cấm vận đối với 4 công ty còn lại, cùng với một số nhà máy khác.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định động thái của Mỹ vi phạm "luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế".

Do đó, bộ này thông báo đã ban hành một lệnh cấm. "Lệnh cấm này quy định Mỹ không thể công nhận, thực hiện hoặc tuân thủ các lệnh cấm vận áp đặt lên 5 công ty Trung Quốc nói trên", Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh.

Các lệnh cấm vận của Mỹ đã tạo ra một số trở ngại cho 5 công ty Trung Quốc, như gặp khó khăn trong việc tiếp nhận dầu thô, và phải bán các sản phẩm lọc dầu dưới những tên gọi khác nhau, theo Reuters.

Ông Trump áp đặt biện pháp cấm vận mới, Cuba lên án

