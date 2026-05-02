Ông Trump áp đặt biện pháp cấm vận mới, Cuba lên án

Hôm 1.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các cử tri ở bang Florida rằng ông có thể cho một tàu sân bay của Mỹ trên đường trở về từ Iran dừng lại cách bờ biển Cuba khoảng 91 m, theo AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Raymond F. Kravis ở thành phố West Palm Beach thuộc bang Florida vào ngày 1.5 Ảnh: AFP

Ngoài ra, trong một sắc lệnh hành pháp hôm 1.5, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo ông sẽ áp đặt các biện pháp cấm vận đối với những người liên quan đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Cuba.

Các biện pháp này, có hiệu lực vào ngày 1.5, nhắm vào những người được cho là "đang hoạch từng hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và vật liệu liên quan, kim loại và khai thác mỏ, dịch vụ tài chính, hoặc an ninh của nền kinh tế Cuba, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác của nền kinh tế Cuba", theo sắc lệnh mới của ông Trump.

Đáp lại, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez viết trên mạng xã hội X rằng những biện pháp cấm vận mới nhất của Mỹ cấu thành "hình phạt tập thể" đối với người dân Cuba.

"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những biện pháp cưỡng chế đơn phương gần đây do chính phủ Mỹ áp đặt. Những hành động này thể hiện ý định tái áp đặt hình phạt tập thể lên người dân Cuba", ông Rodriguez viết bằng tiếng Anh.

Trong một tuyên bố bằng tiếng Tây Ban Nha, ông gọi lệnh cấm vận mới của Mỹ đối với Cuba là "bất hợp pháp" và "lạm dụng".

Trong khi đó, nhiều người Cuba ngày 1.5 tuần hành đến Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Havana với khẩu hiệu "Bảo vệ Tổ quốc". Cuộc tuần hành do Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro dẫn đầu, theo AFP.