Ông Trump áp đặt biện pháp cấm vận mới, Cuba lên án

Văn Khoa
02/05/2026 11:04 GMT+7

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 1.5 đã có phản ứng về những biện pháp cấm vận mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với quốc đảo này.

Hôm 1.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các cử tri ở bang Florida rằng ông có thể cho một tàu sân bay của Mỹ trên đường trở về từ Iran dừng lại cách bờ biển Cuba khoảng 91 m, theo AFP.

Ông Trump áp đặt lệnh cấm vận mới, Cuba phản ứng - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Raymond F. Kravis ở thành phố West Palm Beach thuộc bang Florida vào ngày 1.5

Ngoài ra, trong một sắc lệnh hành pháp hôm 1.5, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo ông sẽ áp đặt các biện pháp cấm vận đối với những người liên quan đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Cuba.

Các biện pháp này, có hiệu lực vào ngày 1.5, nhắm vào những người được cho là "đang hoạch từng hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và vật liệu liên quan, kim loại và khai thác mỏ, dịch vụ tài chính, hoặc an ninh của nền kinh tế Cuba, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác của nền kinh tế Cuba", theo sắc lệnh mới của ông Trump.

Đáp lại, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez viết trên mạng xã hội X rằng những biện pháp cấm vận mới nhất của Mỹ cấu thành "hình phạt tập thể" đối với người dân Cuba.

"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những biện pháp cưỡng chế đơn phương gần đây do chính phủ Mỹ áp đặt. Những hành động này thể hiện ý định tái áp đặt hình phạt tập thể lên người dân Cuba", ông Rodriguez viết bằng tiếng Anh.

Trong một tuyên bố bằng tiếng Tây Ban Nha, ông gọi lệnh cấm vận mới của Mỹ đối với Cuba là "bất hợp pháp" và "lạm dụng".

Trong khi đó, nhiều người Cuba ngày 1.5 tuần hành đến Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Havana với khẩu hiệu "Bảo vệ Tổ quốc". Cuộc tuần hành do Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và cựu Chủ tịch Cuba Raul Castro dẫn đầu, theo AFP.

Ông Trump áp đặt lệnh cấm vận mới, Cuba phản ứng - Ảnh 2.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham gia cuộc diễu hành Ngày Quốc tế lao động tại thủ đô Havana của Cuba vào ngày 1.5

Tin liên quan

Đặc vụ FBI đến Cuba điều tra vụ đấu súng chết người với tàu từ Mỹ

Đặc vụ FBI đến Cuba điều tra vụ đấu súng chết người với tàu từ Mỹ

Một quan chức Đại sứ quán Mỹ ngày 1.4 cho hay một nhóm nhân sự từ FBI đã đến Cuba để điều tra vụ đấu súng chết người hồi tháng 2 giữa lực lượng tuần duyên Cuba và một tàu cao tốc được đăng ký tại Mỹ.

Tàu dầu Nga sắp đến Cuba, Mỹ không chặn tàu

Chủ tịch Cuba xác nhận đã đàm phán với Mỹ

