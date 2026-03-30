Tàu dầu Nga sắp đến Cuba, Mỹ không chặn tàu

Tàu Anatoly Kolodkin chở theo khoảng 730.000 thùng dầu thô đang tiến vào lãnh hải Cuba ảnh: Vessel Tracker

Trang theo dõi hoạt động hàng hải MarineTraffic hiển thị dữ liệu cho thấy tàu dầu Nga Anatoly Kolodkin, chở theo khoảng 730.000 thùng dầu thô, đã xuất hiện ngoài khơi phía đông Cuba hôm 29.3 (giờ địa phương).

Con tàu đang di chuyển với tốc độ khoảng 12 hải lý/giờ và dự kiến cập cảng Matanzas ở phía tây Cuba vào ngày 1.4. Trước đó, thời gian đến được dự kiến vào hôm nay (30.3).

Nếu mọi chuyện diễn ra như kế hoạch, đây sẽ là chuyến tàu dầu đầu tiên tới Cuba kể từ tháng 1.

Nguồn cung cấp dầu then chốt của Cuba đến từ Venezuela đã bị gián đoạn sau khi lực lượng Mỹ đột kích bắt Tổng thống Nicolas Maduro ở Caracas.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba.

Chuyên gia Jorge Piñón thuộc Đại học Texas (Mỹ) bày tỏ sự bất ngờ khi Mỹ không tìm cách chặn tàu Nga trước khi đến Cuba.

"Tôi cho rằng đến giờ phút này gần như không còn khả năng Mỹ tìm cách chặn tàu (Anatoly Kolodkin)", AFP dẫn lời chuyên gia Piñón.

Theo ông, một khi tàu tiến vào lãnh hải của Cuba, "chính phủ Mỹ gần như không thể ngăn chặn nữa".

Báo The New York Times sáng 30.3 (giờ Việt Nam) dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ Lực lượng Tuần duyên Mỹ cho phép tàu dầu Nga tiếp tục hành trình đến Cuba.

Lực lượng Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.